Buscan carpinteros para trabajar en Nueva York y pagan $58.83 la hora

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York abrió una vacante para carpinteros especializados en reparación de pasarelas, con un salario de $58.83 por hora y contrato de tiempo completo por seis meses en Staten Island.

La posición, identificada como ‘Carpenter – Boardwalk Repair (código 92005)’, fue publicada el 21 de febrero de 2026 y estará vigente para labores que se desarrollarán de abril a octubre de 2026.

Dónde será el trabajo

El puesto está adscrito a la oficina del SI Chief of Ops y tendrá como sede Staten Island.

NYC Parks administra más de 30,000 acres de terreno, lo que representa el 14% de la superficie total de la ciudad.

La dependencia opera más de 800 campos deportivos, casi 1,000 parques infantiles, 1,800 canchas de baloncesto, 550 canchas de tenis, 65 piscinas públicas y 51 instalaciones recreativas, además de espacios emblemáticos como Central Park.

Entre los beneficios, los empleados del departamento reciben membresía gratuita a los centros recreativos administrados por la agencia.

Funciones principales

El carpintero seleccionado realizará, bajo supervisión, trabajos de instalación y reparación de carpintería estructural, acabados y mantenimiento general.

Entre sus tareas se incluyen:

–Instalar y reparar pisos, techos, divisiones, marcos de puertas y ventanas.

–Reemplazar y dar mantenimiento a pasarelas de madera, cercas y mallas.

–Construir y reparar mobiliario de oficina en madera, equipo de parques, escuelas y áreas recreativas.

–Reconstruir cabinas de camiones.

–Fabricar y reparar escaleras de hielo.

–Utilizar herramientas manuales y eléctricas de carpintería.

–Trabajar a partir de planos y bocetos.

–Mantener registros precisos.

–Supervisar personal asignado cuando sea necesario.

Requisitos mínimos

Los aspirantes deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

1. Contar con cinco años de experiencia satisfactoria a tiempo completo como carpintero en los últimos 10 años o…

2. Tener tres años de experiencia como carpintero, más formación técnica en una escuela vocacional o de oficios que complete el equivalente a cinco años de experiencia total. Se acreditarán seis meses de experiencia por cada año de estudios técnicos aprobados.

Habilidades preferidas

La ciudad dará preferencia a candidatos que demuestren:

–Excelentes habilidades de comunicación.

–Manejo de software y dispositivos electrónicos portátiles.

–Licencia de conducir válida del estado de Nueva York.

Costos y proceso de solicitud

Los candidatos contratados podrían estar sujetos a una tarifa de procesamiento de $101.00.

Además, quienes no trabajen actualmente para la Ciudad deberán pagar $104.50 por la verificación de antecedentes.

Para postularse, los interesados deben ingresar a cityjobs.nyc.gov y buscar el Job ID #770999.

Todas las solicitudes deben enviarse exclusivamente a través de ese portal.

Las referencias serán solicitadas en caso necesario y solo los candidatos seleccionados para entrevista serán contactados.

Otros detalles

El puesto también está disponible para personas calificadas con discapacidad bajo el Programa 55-a, quienes deberán indicarlo en su currículum y carta de presentación.

Asimismo, los empleados potenciales podrían ser elegibles para programas federales de condonación de préstamos estudiantiles.

En cuanto a residencia, se requiere vivir en la Ciudad de Nueva York, Nassau, Orange, Rockland, Suffolk, Putnam o Westchester si el trabajador tiene más de dos años de servicio municipal.

Para el resto de los candidatos, será obligatorio establecer residencia en la ciudad dentro de los 90 días posteriores a la contratación.

