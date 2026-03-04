Cumpleaños de Brooklyn Beckham: esto le dijeron sus padres

Este 4 de marzo Brooklyn Beckham llegó a los 27 años de vida, viviendo en Estados Unidos, apartado de su familia de origen y con un océano de por medio.

Este día no pasó desapercibido para sus padres, quienes decidieron saludarlo abiertamente en redes, incluso después del quiebre que sacudió a la familia a comienzos de año.

Las palabras que reabrieron el contacto familiar

Hace casi dos meses, Brooklyn sorprendió con varias historias en Instagram en las que dejó claro que “no quiero reconciliarme con mi familia” y que “durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”.

El mensaje no dejó espacio para dudas y generó un silencio inmediato entre sus seguidores. Sin embargo, sus padres no dejaron pasar la fecha.

Los saludos de David y Victoria desde Instagram

David Beckham publicó una foto en la piscina junto a Victoria Beckham y su hijo, acompañada del mensaje: “27 hoy. Feliz cumpleaños, Bust. Te queremos”. Ese apelativo, “Bust”, lo ha acompañado desde siempre y el exfutbolista del Manchester United incluso lo lleva tatuado en el cuello.

En otra imagen en blanco y negro, padre e hijo aparecen ya mayores, y David repitió su mensaje de cariño: “Feliz cumpleaños, Bust. Te quiero”.

Victoria también se sumó desde sus historias con la misma foto de la piscina y una imagen adicional en la que ambos se ríen abiertamente. Su dedicatoria fue directa y afectuosa: “Feliz cumpleaños, Brooklyn, te amamos muchísimo”.

Hasta ahora, Brooklyn no ha reaccionado a las publicaciones. En los últimos meses ha intentado conseguir trabajo como chef, compartiendo videos de cocina en sus redes y tratando de abrirse camino con sus propias habilidades.

En este periodo, su mayor respaldo ha sido su esposa, Nicola Peltz, y la poderosa familia de ella. De acuerdo con algunas informaciones, su suegro Nelson Peltz le otorga mensualmente una manutención cercana al millón de dólares.

Sigue leyendo:

Brooklyn Beckham dice que no quiere reconciliarse con sus padres

David Beckham rompe el silencio luego de las declaraciones de su hijo Brooklyn

Migbelis Castellanos critica a Brooklyn Beckham: ‘No es el primero que tiene problemas con su familia’