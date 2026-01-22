Migbelis Castellanos critica a Brooklyn Beckham: ‘No es el primero que tiene problemas con su familia’

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, opinó de la polémica que Brooklyn Beckham ha protagonizado contra sus padres Victoria y David Beckham.

En el programa Desiguales, la conductora siente que no debió hablar de esta situación en redes sociales, pues siente que esto no resuelve nada.

“No tenía por qué estar publicando en las redes sociales”, afirmó la ex reina de belleza, quien siente que el joven quiere dejar mal a sus padres.

En este sentido, señaló: “No es el primer niño ni la primera familia que va a tener un problema como este en donde los papás no quieren a la pareja”.

Sin embargo, su compañera Karina Banda la contrarió y dijo que Brooklyn solo está poniendo límites y eso es algo que celebra. “Yo veo más bien a una mamá celosa, entiendo que él es el hijo mayor, pero veo que ella no quiere a ninguna mujer para su hijo”.

Migbelis Castellanos criticó también que el hijo de los Beckham haya comentado que su familia solo publicaba en las plataformas digitales lo positivo de sus vidas. “¿Hasta cuándo ese argumento de que ‘me van a publicar solo la parte bonita en las redes sociales’? ¿Cuándo ustedes han visto que uno va a publicar sus problemas?”, preguntó.

En su opinión, delante de la prensa van a intentar demostrar que todo anda bien, pues siente que así funcionan las familias.

Esta semana, Brooklyn Beckham expuso una serie de situaciones que asegura han fracturado la relación con su familia y que no tiene intención de reconciliarse con ellos. “Mis padres han estado tratando de arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a última hora, a pesar de lo emocionada que estaba ella por usar su diseño, obligándola a buscar urgentemente un nuevo vestido”, dijo al comienzo de la publicación que se ha viralizado.

