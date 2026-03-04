Despiden a empleadas de Smoothie King tras negarse a atender a cliente por sudadera de Donald Trump

Un enfrentamiento en una tienda de smoothies en Michigan se volvió viral en redes sociales y terminó con el despido de 2 empleadas luego de que se negaran a atender a un cliente por llevar una sudadera con el nombre del presidente Donald Trump.

El incidente ocurrió el domingo en una sucursal de la cadena Smoothie King en la ciudad de Ann Arbor, cuando Erika Lindemyer y su esposo, Jake, ingresaron al establecimiento para comprar un batido. Según el video grabado por la propia cliente, 2 trabajadoras jóvenes les informaron que no se sentían “cómodas” atendiéndolos debido a la sudadera pro-Trump que llevaba Jake.

En el video viral, Erika confronta a las empleadas después de que estas se negaran a atender a su esposo. La mujer les reclama que la decisión constituye discriminación por sus “opiniones políticas”.

“Solo queríamos un smoothie y literalmente nos miraste y dijiste que no te sentías cómoda sirviéndonos por la sudadera de mi esposo. Eso es discriminación”, dice Lindemyer en la grabación.

Una de las trabajadoras responde de manera breve: “Bueno, que tengan un gran día”.

La cliente insiste en que negar el servicio sería ilegal, mientras que otra empleada interviene y argumenta que el expresidente Trump “discrimina contra ellas”. Lindemyer responde que esa afirmación no tiene relación con el hecho de que la pareja solo intentaba comprar una bebida.

El intercambio se vuelve cada vez más tenso. En otro momento del video, una de las trabajadoras le recuerda a la pareja que el negocio tiene derecho a rechazar el servicio y les señala la puerta de salida.

“Preguntaste y ella te dio una respuesta. Que tengan un buen día. La puerta está allí”, dice la empleada mientras la pareja abandona el local.

Antes de salir, Lindemyer amenaza con llamar a la policía, aunque no está claro si finalmente lo hizo.

El incidente no tardó en circular por plataformas como X, TikTok y otras redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

Para algunos usuarios, el comportamiento de las empleadas representó una forma de discriminación política contra clientes que expresaban su apoyo a un líder político. Otros defendieron a las trabajadoras, argumentando que los empleados también tienen derecho a expresar incomodidad o desacuerdo ante símbolos políticos.

La controversia se intensificó cuando apareció un segundo video al día siguiente, en el que una de las empleadas involucradas reaccionaba al revuelo generado en internet.

En ese clip, la joven bromea diciendo que quizá “accidentalmente inició una guerra racial” y pide ayuda al público para que el video original sea eliminado de las redes sociales.

La trabajadora también afirma que es menor de edad y señala que fue grabada sin su permiso. Según explica, los comentarios en internet incluían ataques racistas y mensajes hostiles dirigidos hacia ella.

La respuesta de Smoothie King

Tras la viralización del incidente, la empresa Smoothie King confirmó que las empleadas ya no trabajan en el negocio.

En un comunicado difundido en redes sociales, la compañía señaló que la marca busca garantizar que sus tiendas sean espacios libres de discriminación.

“Como marca, Smoothie King está comprometida a garantizar que nuestras tiendas sean un lugar libre de discriminación de cualquier tipo, donde cada cliente y miembro del equipo sea tratado con cuidado y respeto”, indicó la empresa.

Además, la franquicia local en Ann Arbor implementará una capacitación obligatoria para todos sus empleados. Según la compañía, el objetivo es reforzar los estándares de atención al cliente y evitar situaciones similares en el futuro.

No se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre el proceso interno que llevó al despido de las trabajadoras ni sobre si ambas eran efectivamente menores de edad.

Debate sobre política y servicio al cliente

El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Estados Unidos: hasta qué punto las creencias políticas pueden influir en las interacciones entre clientes y trabajadores en negocios abiertos al público.

A diferencia de categorías protegidas por ley (como raza, religión, género o discapacidad), la afiliación política no siempre está contemplada como un motivo prohibido de discriminación en muchos estados. Sin embargo, las políticas internas de las empresas suelen exigir que el servicio al cliente se ofrezca de forma neutral.

Expertos en derecho laboral y comercial señalan que los negocios pueden establecer ciertas normas de conducta para su personal, especialmente cuando se trata de evitar confrontaciones políticas con clientes.

Al mismo tiempo, el crecimiento de las redes sociales ha amplificado este tipo de incidentes. Un encuentro que antes habría quedado limitado a un pequeño establecimiento ahora puede transformarse en un debate nacional en cuestión de horas.

El episodio en Michigan recuerda otro caso ocurrido en diciembre pasado en una tienda de Target en California. En aquella ocasión, una empleada fue confrontada por un cliente por llevar una camiseta con la palabra “Freedom” asociada al comentarista conservador Charlie Kirk.

El cliente acusó a la trabajadora de apoyar a “un racista”, lo que desencadenó una discusión que también terminó viralizándose en internet.

Posteriormente, usuarios en línea identificaron a la cliente y difundieron su información personal. El centro médico donde trabajaba recibió miles de llamadas telefónicas con insultos y amenazas, lo que evidenció el impacto que pueden tener los conflictos políticos amplificados por las redes sociales.

Casos como el de la tienda de Smoothie King ilustran cómo la polarización política en EE.UU. se ha trasladado incluso a interacciones cotidianas, como comprar una bebida.

Para algunos observadores, el episodio demuestra cómo símbolos políticos visibles, como camisetas, gorras o sudaderas, pueden convertirse en detonantes de confrontaciones inesperadas en espacios públicos.

Mientras tanto, el debate continúa en línea, donde miles de usuarios siguen discutiendo si las trabajadoras actuaron por convicción personal, si la empresa tomó la decisión correcta o si el incidente refleja una tensión social más profunda que va mucho más allá de un simple smoothie.

Sigue leyendo:

* Latinos priorizan seguridad de sus familias y quieren “menos policía de ICE” en 2026

* Aumentan crímenes de odio contra latinos

* VIDEO: Mujer agrede a latino por sintonizar TV en español: “No le voy a dar mi dinero a un indocumentado”