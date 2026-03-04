Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump continúe la guerra en Irán

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución que busca frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso, como ocurre ahora mismo.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine y que tiene pocos visos de prosperar porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas, quiere forzar el final de la intervención y obligar a Trump a pedir la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.

La votación de la medida, que está copatrocinada por el legislador republicano Rand Paul, está en el orden del día del Senado para este miércoles y pide “retirar” a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

“Los estadounidenses quieren que el presidente Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias”, remarcó Kaine en un comunicado difundido el martes por su oficina.

“Tenemos la obligación con los militares, sus familias y todos los estadounidenses de no cometer los mismos errores que cometimos en Irak y Afganistán“, agregó el senador.

Tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado sábado, los líderes demócratas del Congreso pidieron votar esta semana una resolución para evitar que Trump entre en guerra con Irán sin el aval del Legislativo.

La oposición acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Kaine ya forzó, sin éxito, una votación similar en el Senado en junio pasado después de los bombardeos de EEUU a instalaciones vinculadas al programa nuclear de Irán.

Por otro lado, senadores demócratas advirtieron este martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

“Tengo más miedo que nunca”, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.

