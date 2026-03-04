El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 marzo de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
El eclipse puede traer una inquietud difícil de explicar, de esas que no dejan dormir del todo. Escucha a tu cuerpo: bajar revoluciones será clave. Yoga, masajes o pausas conscientes ayudarán a calmar la mente y a soltar tensiones acumuladas.
Tauro
04/20 – 05/20
Este Eclipse te invita a expresarte y mostrar aquello que amas sin reservas. Compartir tus tesoros personales derriba barreras y acerca vínculos afines. Al animarte a salir del anonimato, se revelan nuevas facetas de tu vida y una sensación de plenitud más amplia.
Géminis
05/21 – 06/20
Los temas del hogar y la familia reclaman atención. Pensar en arreglos, mudanzas o cambios de espacio se vuelve recurrente. Buscas sentirte más cómodo y contenido. Ordenar lo doméstico será una manera concreta de elevar tu calidad de vida y sostener tus aspiraciones.
Cáncer
06/21 – 07/20
Se mueven contactos con el exterior: mensajes que llegan de lejos, visitas inesperadas o viajes breves. También crece el interés por lecturas espirituales o metafísicas. Este eclipse te pide abrir opciones y dejar que nuevas ideas refresquen tu mirada cotidiana.
Leo
07/21 – 08/21
Puede llegar dinero por vías poco habituales, ayudándote a salir de apuros y cubrir gastos. Tendrás mayor claridad para administrarte y encauzar tu economía. Si aparecen propuestas comerciales, avanza sin prisa: tomarte tu tiempo para analizarlas será clave para elegir bien.
Virgo
08/22 – 09/22
Este eclipse de Luna en tu signo marca decisiones importantes que impactan en el amor, las sociedades y los vínculos complementarios. Será momento de fijar tu posición sin cerrarte al intercambio. Las iniciativas que tomes ahora abrirán un nuevo rumbo en tus proyectos compartidos.
Libra
09/23 – 10/22
Bajo la influencia de este eclipse, surge la necesidad de mirar hacia adentro y revisar asuntos pendientes o silenciosos. Buscarás resguardarte de entornos densos al notar cómo ciertas situaciones afectan tu bienestar. Un gesto de purificación o limpieza energética te ayudará a soltar cargas.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu magnetismo natural se potencia y recibe reconocimiento en tu círculo social. Reuniones y encuentros traen movimiento y color. Te rodearás de personas prácticas y realistas que aportan herramientas y apoyo, ayudándote a dar forma concreta a nuevos deseos personales.
Sagitario
11/23 – 12/20
Un objetivo por el que vienes trabajando desde hace tiempo finalmente se concreta y te brinda una profunda sensación de logro. Puede llegar un reconocimiento o ese nombramiento tan esperado. El apoyo familiar será clave y compartirás momentos cargados de conmovedora satisfacción.
Capricornio
12/21 – 01/19
Cuentas con la guía necesaria para reconocer y aprovechar las oportunidades que aparecen en tu camino. Podrías acceder a una beca, organizar un viaje o destrabar temas migratorios. La compañía de alguien cercano, casi fraterno, acompañará este período de realización personal.
Acuario
01/20 – 02/18
Se activan ingresos extras ligados a herencias, juicios o acuerdos. También se abren instancias de negociación donde tus habilidades serán decisivas. Es un buen momento para depurar hábitos y soltar viejas conductas que ya no aportan, tanto en lo material como en lo interno.
Piscis
02/19 – 03/20
Este eclipse de Luna pone en primer plano tus vínculos y asociaciones. Llega la hora de observar al otro con atención, sin idealizar. Si hay reciprocidad, profundiza el lazo; si no, suéltalo. Elige compartir solo con quienes suman y sostienen tu camino.