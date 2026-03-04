Gobernadora de Puerto Rico insiste en proyecto “estadidad, sí o no” en el Congreso

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, insistió en su preferencia por un proyecto de estatus en el Congreso federal del tipo “estadidad, sí o no“, en medio de su discurso como parte de la llamada “Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad” en Washington D.C. este martes.

“Mi preferencia es una legislación estadidad, sí o no. Algunos hablan de legislaciones de incorporación y otros en ir hacia atrás para presentar la misma legislación (de plebiscito o Puerto Rico Status Act). Pero yo creo que es la isla la que debe decidir eso. Esa es la razón por la que en la última elección aprobamos la misma legislación que fue aprobada en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Esa fue la incluida en el plebiscito, la misma narrativa, las mismas opciones, todo equivalente a la que fue aprobada en la Cámara de Representantes federal. Yo creo que la gente en la isla está cansada de que la engañen políticos de ambos lados esperando porque algo pase”, dijo en su mensaje este martes desde el Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos.

La gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la isla defendió la cumbre, que inició ayer y culmina mañana, bajo la premisa de que la estadidad no es para el Gobierno, sino para la gente.

La gobernadora dijo que el próximo paso para Puerto Rico es convertirse en un estado de la Unión.

“A mí no me importa si es después de Groenlandia o de Canadá que finalmente lleguemos a ser estado”, afirmó la mandataria en referencia a las prioridades del presidente Donald Trump.

“La gran diferencia es que nosotros votamos por eso, que nosotros queremos que eso le pase a la isla, y, como cuestión de hecho, más de 35,000 personas en la isla sirven en las ramas militares defendiendo nuestra nación”, continuó la primera ejecutiva.

González procedió a referirse a los resultados del plebiscito de noviembre del 2024 en el que un 58% del electorado votó a favor de esa opción de estatus. Las otras dos alternativas eran independencia o libre asociación.

“Durante la pasada elección, la gente de Puerto Rico votó nuevamente 58% por la estadidad. Cuando yo oigo a gente diciendo que ellos están defendiendo otras causas u otras ideas, déjenme decirle que la estadidad obtuvo más votos que yo como gobernadora o el comisionado residente o cualquier alcalde o representante estatal o cualquier otro. La estadidad obtuvo más votos que todos los partidos políticos en la isla. Eso para mí es consenso. Eso para mí es el mensaje directo de la gente de la isla de que no se metan con nuestra relación con Estados Unidos, no se metan con nuestra ciudadanía estadounidense, no se metan con el deseo de la gente de la isla que se quieren convertir en estado”, resaltó la gobernadora quien fungió como oradora principal.

La líder política insistió en que las opciones “reales” o no territoriales para resolver el problema del estatus son tres: independencia, estadidad o libre asociación.

“Hemos estado presentado legislaciones en el Congreso desde antes de mi posición; el gobernador Pedro Pierluisi, gobernador (Luis) Fortuño. Todos nosotros hemos peleado la gran pelea por la estadidad y promovimos legislaciones estadidad, sí o no; promovimos plebiscitos con distintas opciones. Pero la última vez nosotros acordamos finalmente sobre opciones que son reales para EE.UU., y cuáles son esas, independencia, que es la completa separación de EE.UU.; estadidad, que es convertirse en uno de los estados. Tienes 50 ejemplos de eso, y la otra, que es soberanía bajo libre asociación, si quieres tener un acuerdo como el de las Islas Marshalls…Esas son las opciones reales que el Departamento de Estado y el de Justicia de EE.UU. están dispuestos a otorgar…”, expuso la excomisionada residente.

“Así que decir que decir que tú quieres añadir el Estado Libre Asociado (ELA) o un combo con esto y lo otro, eso no es real. La Corte Suprema de EE.UU. ha tomado varias decisiones diciendo que no hay una opción separada, así que esos reclamos son de 50 y 70 años atrás y necesitamos movernos hacia adelante y ser reales con la gente de la isla”, argumentó la estadista, al tiempo que señaló que esa es la razón por la que presentarán a los miembros del Congreso la certificación de los resultados del último plebiscito.

La gobernadora rechazó la idea de que, de convertirse en estado, Puerto Rico sería uno demócrata, argumento que supuestamente disuade a republicanos de apoyar cualquier iniciativa para solucionar el asunto del estatus.

“Alguna gente cree que no somos estado, porque la gente cree que seríamos un estado demócrata y otros un estado republicano, y yo creo que eso será una decisión que tomará la gente de la isla y el presidente que añada esa estrella en la bandera, va a ser apoyado por la gente de la isla. Puerto Rico no es diferentes a muchos estados. Las zonas rurales son más conservadoras y las urbanas son más liberales. Ese es el hecho. Esa es la realidad. Sí tú tienes cuatro miembros del Congreso, yo creo, puedo estar errada, pero creo que al menos tres de esos distritos van a ser de áreas rurales y uno de áreas urbanas. Así que hagan la matemática”, apostó la republicana.

La gobernadora además mencionó el papel estratégico de Puerto Rico en cuanto a seguridad nacional.

Puso como ejemplo el incremento de fuerzas militares estadounidenses y otros recursos a Puerto Rico en anticipo a la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

“Por supuesto que Puerto Rico es indispensable en la seguridad nacional. Yo creo que nosotros probamos eso este año con la situación de (Nicolás) Maduro en Venezuela. Y yo estoy tan feliz de que finalmente EE.UU. tuviera las agallas de ir allá y capturara a un dictador como Maduro”, expresó.

Añadió que apoya la intervención de la Administración Trump en Irán, ya que, a su juicio, el país de Medio Oriente juega con la diplomacia y pone en riesgo la seguridad de EE.UU.

Este año, la jornada de actividades en Washington D.C. tiene como tema “Los próximos 250 años de América serán más fuertes teniendo a Puerto Rico como estado”, en referencia a la celebración del semiquincentenario de la firma de la Declaración de Independencia de EE.UU.

Más de 300 personas, entre funcionarios de la isla y procedentes de estados, se encuentran en la capital federal para abogar por esa opción de estatus. No está claro cómo los líderes políticos, que incluyen legisladores, costearon su traslado y estadía.

Ayer se llevaron a cabo varios paneles de discusión. Trascendió que se habían pautado, a través de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), unas 100 reuniones en oficinas congresistas para hoy y mañana.

Durante la Cumbre, la gobernadora reconoció al exlíder de la minoría, el demócrata Steny Hoyer, como un “Campeón de la Estadidad” y le entregó una medalla en reconocimiento.

La cumbre se realiza en virtud de la Orden Ejecutiva EO-2025-007 que firmó la gobernadora. A través de la misma, se le delegó a PRFAA la función de organizar la jornada de eventos para insistir en que EE.UU. atienda el llamado a favor de la estadidad para Puerto Rico en los pasados cuatro plebiscitos criollos.

El Diario contactó a la oficina de PRFAA el martes para una entrevista sobre la cumbre, pero no hemos recibido respuesta.

En un intercambio con este periódico en enero, la directora de PRFAA, Gabriela Boffelli, anticipó que la gobernadora mantenía conversaciones con líderes congresionales como parte de los esfuerzos de su Administración para impulsar un proyecto pro estadidad.

“La gobernadora va en algún momento a radicar un proyecto de estadidad. En cada Congreso, radicamos un proyecto de ley. Este Congreso no va a ser distinto”, declaró Boffelli.

A preguntas de si se trataría de un proyecto estadidad sí o no, respondió: “Estamos en esas discusiones todavía. Hemos estado viendo distintas alternativas de cuál va a ser ese proyecto. Hemos estado dialogando con distintos congresistas al respecto. Es algo que la gobernadora ha dicho públicamente también. Así que ese proyecto se va a estar radicando”.

No todos están contentos con las gestiones de los estadistas en la Capital federal. Por ejemplo, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, del partido rival de la gobernadora (Popular Democrático o PPD), tildó la iniciativa de turisteo en Washington D.C.

En un video en sus redes sociales, Hernández Rivera cuestionó la realización de “tours” por el Congreso como parte de las actividades.

“Ustedes saben que hoy (ayer) empieza esa cumbre pro estadidad a la que van a viajar decenas o cientos de funcionarios del gobierno de Puerto Rico con fondos públicos para cabildear por la estadidad en momentos en que todo el Congreso de Estados Unidos está pendiente a la guerra en Irán”, señaló.

“Yo no sé si es por atrevimiento o por negligencia; ustedes pueden creer que le han pedido a mi oficina que preste a algunos de sus empleados para que le den tours a estos funcionarios que están viajando para esta cumbre. Es decir que, mientras en Puerto Rico hay una crisis de agua y una crisis en todos los sentidos de la palabra; mientras nuestra oficina está enfocada en temas de costo de vida que a ustedes les importa, nos están pidiendo que nuestros empleados dejen de trabajar para que le den tours a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico que están viajando a Washington. Obviamente, dijimos que no”, expresó Hernández.

Desde antes de asumir el cargo, el líder del PPD insistió en que el centenario problema del estatus no era prioridad en su agenda.

El partido que Hernández Rivera preside lleva años lidiando con divisiones internas sobre el rumbo que debe tomar el ELA, sistema de gobierno que opera en la isla desde el 1952. Como institución, el Partido respalda que se incluya el ELA en cualquier consulta de estatus, a pesar de que no es una opción descolonizadora.

Sigue leyendo: