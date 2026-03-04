Hispano mató a un hombre con un martillo: violencia extrema en calle de NJ

Jamie López fue acusado de matar a una persona sin hogar con un martillo en una calle en Paterson, Nueva Jersey.

Las autoridades informaron que los agentes respondieron alrededor de la 1 p.m. del viernes a informes de una persona inconsciente en Marshall St. La víctima fue encontrada dentro de una tienda de campaña improvisada. Murió a causa de heridas contundentes en la parte posterior de la cabeza, según la policía. No se ha revelado su identidad, destacó PIX11 News.

La policía arrestó al sospechoso de 32 años el sábado. López fue acusado de homicidio, posesión ilegal de un arma y otros delitos. No está claro el motivo del crimen ni el posible vínculo entre los involucrados. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La Fiscalía del condado Passaic solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con su línea de denuncias llamando al 1-877-370-PCPO o escribiendo a tips@passaiccountynj.org, envíe una denuncia anónima en línea o llame a la Oficina de Detectives de la Policía de Paterson al 973-321-1120.

Esta semana otra persona sin hogar fue víctima de vandalismo: la noche del lunes un hombre fue incendiado mientras dormía en la céntrica estación Penn de Midtown Manhattan. La Policía de Nueva York busca a 3 sospechosos por ese caso. El mes pasado tres hispanos se declararon culpables de matar a Cándido Guadalupe Saravia Martínez, salvadoreño de 39 años. Todos ellos vivían sin hogar en Central Islip, Long Island (NY).

A fines de 2024 Debrina Kawam, una mujer sin hogar de 57 años, murió quemada dentro de un vagón del Metro de Nueva York en Brooklyn. Sebastián Zapeta fue acusado homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave. la mañana el 22 de diciembre.

En el verano de 2022 tres hombres que dormían en la calle en Nueva York fueron apuñalados “con un cuchillo grande y dentado” a lo largo de una semana por un hombre que confesó sus crímenes al ser arrestado, detalló la fiscalía. Una de las víctimas murió.