Quemaron a un hombre dentro de Penn Station de Nueva York: 3 sospechosos prófugos

Un hombre sin hogar que dormía en la céntrica estación Penn de Midtown Manhattan fue quemado anoche al parecer a propósito por tres jóvenes, informó la Policía de Nueva York.

La víctima de 37 años sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo y la espalda que no se consideran potencialmente mortales. Estaba dormido cerca de la entrada a la rotonda de Amtrak de la estación Penn, en W. 33rd St. cerca de 8th Ave., cuando tres hombres se le acercaron alrededor de las 8:40 p.m. del lunes.

Uno de ellos prendió fuego a la ropa de la víctima dormida, provocando un pequeño incendio, señaló Daily News. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar apagaron rápidamente las llamas y llevaron al hombre a la unidad de quemados del New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell.

Los tres agresores se adentraron en la estación de Amtrak y no han sido capturados. Un sospechoso vestía una chaqueta negra y pantalones jeans azules. Un segundo hombre llevaba una chaqueta marrón, pantalones y gorra grises, mientras que el tercero vestía completamente de negro, llevaba una mochila negra y tenía el cabello largo hasta los hombros, detalló NYPD.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El incidente se produce mientras el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) del alcalde Zohran Mamdani sigue bajo escrutinio después de que al menos 19 neoyorquinos murieran en las calles durante la reciente ola de frío extremo, 15 de ellos por hipotermia. La mayoría de ellos, según la ciudad, tuvieron algún contacto con el DHS a lo largo de su vida.

Posteriormente el alcalde anunció el regreso de las redadas para recoger a personas sin hogar, revirtiendo su postura anterior contra esos operativos. La semana pasada Mamdani nombró a Erin Dalton para dirigir el Departamento de Servicios Sociales (DSS), tars la renuncia de Molly Wasow.

A fines de 2024 Debrina Kawam, una mujer sin hogar de 57 años, murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn. Sebastián Zapeta fue acusado homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave. la mañana el 22 de diciembre.

Pocas semanas después, en enero de 2025 un hombre fue captado por una cámara de seguridad mientras provocaba un incendio junto a un pasajero dormido en un tren subterráneo en Queens, después de haber creado pequeños fuegos en autos estacionados el Bajo Manhattan, incluyendo una patrulla de la policía de Nueva York.