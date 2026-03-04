¿Imitas a Bad Bunny? Así será esta competencia en NY

Nueva York tiene una facilidad especial para adoptar fanatismos colectivos y convertirlos en planes de fin de semana. Esta vez, la devoción apunta a Bad Bunny, cuyo universo estético y actitud relajada inspiraron un concurso dedicado a encontrar a su mejor imitador en la ciudad.

El encuentro será el sábado 14 de marzo a las dos de la tarde, organizado por 7th Street Burger y Bronx Native en pleno Bronx. El participante que logre convencer al público y al jurado se llevará 500 dólares en efectivo, cifra que seguramente alcanzará para celebrar después del evento.

Lo que se necesita para competir

La convocatoria es abierta, y las reglas no podrían ser más libres. Basta con acercarse y confiar en que el parecido existe. Cualquier detalle suma y sólo debes llenarte de confianza para asistir e intentarlo.

Y como en Nueva York casi todo sucede alrededor de una buena mordida, las primeras 50 personas que lleguen recibirán hamburguesas gratis. Quienes no cumplan con el parecido, al menos podrán irse bien alimentados.

La energía del Bronx y el fenómeno de los concursos inusuales

La ciudad ya ha demostrado su pasión por celebraciones repentinas, desde animar a novios ficticios de hockey, hasta ovacionar figuras queridas como Adam Sandler. Por eso, un evento dedicado a un ícono del reguetón encaja perfectamente en el ambiente del Bronx.

Incluso, en su momento Timothée Chalamet asistió sin aviso a su propio concurso de imitadores, lo que desató un pequeño caos entre fans. Así que nadie descarta que Benito pase a curiosear camino al Caribbean Social Club y encienda aún más la jornada.

El plan está diseñado para todo tipo de asistentes, desde quienes competirán con toda la actitud, hasta quienes sólo irán a mirar, grabar historias o disfrutar del ambiente.

Lo único imprescindible es anotar la fecha, llevar lentes de sol y llegar con energía suficiente para sumarse a una tarde que promete risas, estilismos creativos y mucho entusiasmo colectivo.

