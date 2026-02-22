Bad Bunny rindió homenaje a Willie Colón durante su segundo show en Brasil

Este sábado 21 de febrero se confirmó la muerte del músico puertorriqueño Willie Colón, una leyenda de la salsa y referente para muchos músicos latinos. Para homenajearlo, Bad Bunny le dedicó unas palabras durante su segunda fecha en San Pablo, Brasil.

Bad Bunny cerró el paso de su gira ‘Debí tirar más fotos’ por Latinoamérica con un show en el Allianz Parque de San Pablo. Hay que recordar que este show del puertorriqueño está dividido en tres partes y una de ella está dedicada a la salsa, allí interpreta su famoso tema ‘Baile inolvidable’ acompañado de la banda Los Sobrinos.

Gracias a videos compartidos por los fanáticos de Bad Bunny en redes sociales, se pudo conocer cuáles fueron sus palabras para recordar y homenajear a Colón.

“De parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz a Willie Colon. Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos que dejaron en la tierra no va a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos como estos que están aquí, manteniendo la música y la salsa y todos los ritmos caribeños vivos”, dijo.

Luego de anunciarse la muerte de Colón, muchos músicos usaron las redes sociales para brindar fortaleza a su familia y para resaltar el legado de su carrera. Es una leyenda del género y ha sido inspiración de muchos que ahora hacen música.

Su compañero Rubén Blades también confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram y prometió que pronto escribiría mucho más sobre su importante en la música. Ambos fueron los creadores de ‘Siembra’, el cual sigue siendo el álbum de salsa más vendido de todos los tiempos.

Por otro lado, la Fania Records compartió un comunicado en el que exprasaron: “Estamos desconsolados por el fallecimiento de un ícono cuyo sonido trascendió la pista de baile y definió una época. Pilar de Fania Records, Willie contribuyó a llevar la música latina de las calles de Nueva York a públicos de todo el mundo. Su música proclamaba identidad, orgullo, resistencia y alegría. Su música no solo se escuchaba, se vivía”.

