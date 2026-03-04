Kelly Osbourne enfrenta críticas por su aspecto físico

La presencia de Kelly Osbourne en los Brit Awards reactivó un tema que la ha perseguido durante años y no es otro que los comentarios sobre su cuerpo.

La cantante asistió al evento junto a su madre, Sharon Osbourne, para acompañar el homenaje póstumo a su padre, Ozzy Osbourne, cuyo legado fue celebrado con un número musical que incluyó el clásico “No more tears”, interpretado por Robbie Williams.

Tras la presentación en el Co-op Live Arena, Kelly y Sharon subieron al escenario para recibir el Lifetime Achievement Award en nombre del músico. Minutos después, el nombre de Kelly comenzó a circular en redes, no por el homenaje, sino por su figura, señalada por muchos usuarios.

Un momento personal difícil y una defensa necesaria

Las especulaciones sobre su salud no tardaron en aparecer. Algunas personas atribuyeron su delgadez al duelo que atraviesa tras la muerte de su padre, mientras que otras insinuaron el uso de un medicamento para la diabetes que en los últimos años se ha popularizado entre celebridades.

Kelly decidió responder con un mensaje directo en Instagram, sin hacer referencia explícita a su peso, pero sí al dolor emocional que enfrenta.

“Hay un tipo especial de crueldad en dañar a alguien que, claramente, está pasando por algo, pateándome mientras estoy abajo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor”, escribió.

Su reflexión apuntó a quienes comentan sin contexto, sin cercanía y sin considerar que detrás de una imagen pública hay una persona real. Para ella, esos ataques revelan una falta evidente de sensibilidad y un mal entendimiento de lo que significa acompañar a alguien que no está en su mejor momento.

“Nada de eso demuestra fuerza, sólo revela una profunda ausencia de compasión y carácter, actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida, ni siquiera debería tener que defenderme, pero no me sentaré aquí y permitiré que me deshumanicen de esa manera”, agregó.

Años de señalamientos y un cansancio acumulado

Pero esto, lamentablemente, no es nuevo. En abril de 2024, Kelly negó haber usado medicamentos para adelgazar y explicó que su cambio físico surgió de ajustes estrictos después de atravesar una diabetes gestacional durante su embarazo. Sin embargo, el tema continuó persiguiéndola.

Hace sólo un mes, volvió a expresar su frustración por quienes insisten en juzgar su aspecto pese a todo lo que ha compartido sobre su proceso personal. En redes escribió: “¿Qué es lo que esperan de mí?, ¿cómo esperan que luzca ahora mismo? El hecho de que esté fuera de la cama y enfrente mi vida y esté intentando, debería ser más que suficiente, mi vida está completamente patas arriba, ¿por qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien en mi vida? Estos comentarios no ayudan a nadie”.

Kelly Osbourne vive un periodo especialmente complejo y esta vez prefirió no permitir que el debate público en redes sociales se alejara de lo esencial que es su dolor y su salud emocional.

Sigue leyendo:

Ozzy Osbourne fue enterrado en la finca familiar en Inglaterra tras su funeral

Revelan la causa oficial de la muerte de Ozzy Osbourne

Piden $2.4 millones de dólares por apartamento de Ozzy Osbourne en Los Ángeles