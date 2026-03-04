Del escenario a la política: El cantante Bobby Pulido gana las primarias en Texas

El conocido cantante de música tejana y ganador de un Grammy Latino, Bobby Pulido, ganó las primarias demócratas contra Ada Cuellar, una médica de urgencias, de acuerdo con el medio CBS News.

Pulido ahora enfrenta una dura batalla para desbancar a la congresista republicana Mónica De La Cruz.

Los límites del distrito congresional se redefinieron en 2025 como parte de los esfuerzos de redistribución de distritos a mediados de la década para beneficiar todavía más a los republicanos, a pedido del presidente Donald Trump.

En el año 2022, De La Cruz ganó el distrito de mayoría hispana que era tradicionalmente demócrata, y el mandatario ganó por 18 puntos en 2024, informó CBS News.

Carteles de campaña de la representante Mónica De La Cruz, republicana por Texas, y del candidato demócrata al Congreso Bobby Pulido, en Edinburg, Texas. Crédito: Eric Gay | AP

Pero en los comicios que se han hecho en todo Estados Unidos desde ese momento, los votantes latinos mostraron un giro hacia la izquierda, incluso en distritos republicanos de Texas donde los demócratas no habían ganado en más de cuatro décadas.

La carrera por el Distrito Congresional 15 es una que ambos partidos están siguiendo de cerca y los estrategas aseguraron que será necesario un demócrata con un nombre fuerte, como Pulido, y un aspirante que pueda atraer a los latinos conservadores.

La oferta del cantante tejano fue impulsada por cerca de un millón de dólares en gasto externo del brazo político de Blue Dog Action, una operación política moderada.

