Representante Dan Crenshaw cae ante Steve Toth en las primaras republicanas en Texas

El representante Steve Toth ha derrotado al congresista Dan Crenshaw en las elecciones primarias republicanas de Texas, según las proyecciones de NBC News, un resultado que lo convierte en el primer miembro del Congreso en perder su nominación durante el ciclo electoral de mitad de período de 2026.

La contienda por el 2.º Distrito de Texas se centró en la alineación de los candidatos con el presidente Donald Trump. Toth, un pastor ordenado que contó con el respaldo del senador Ted Cruz, desafió a Crenshaw desde una postura más conservadora. El representante estatal argumentó que las posiciones de su oponente en política exterior e inmigración no representaban fielmente el movimiento MAGA.

Crenshaw, quien cumple su cuarto mandato, fue el único republicano de la Cámara de Representantes en busca de la reelección el martes que no contaba con el apoyo oficial de Trump.

¿Qué dijeron los candidatos?

Durante una entrevista en febrero con el consejo editorial del medio Houston Chronicle, Crenshaw defendió su historial frente a las críticas de sus opositores.

“Si crees que no soy lo suficientemente MAGA, entonces no me sigues en redes sociales. Esa es la realidad”, afirmó Crenshaw. “Si crees que no apoyo lo suficiente a Trump, entonces no me sigues, no escuchas nada de lo que digo. Defiendo sus políticas con mucha vehemencia y las he defendido en situaciones extremadamente difíciles en el pasado”.

Por su parte, Toth basó su estrategia en su consistencia conservadora dentro de la Legislatura estatal y en los respaldos previos recibidos por el expresidente. En un video de campaña publicado el mes pasado, Toth señaló:

“He sido muy consecuente: recibí el apoyo del presidente Trump en 2022 y 2024. ¿Por qué? Porque creo firmemente que debemos luchar contra la corriente, que es la siguiente: los republicanos ganan las elecciones y asumen el cargo. Los demócratas ganan las elecciones y ejercen el poder”.

Perfil de los contendientes en Texas

Dan Crenshaw, exmiembro de los Navy SEAL, llegó al Congreso en 2018. Aunque ha respaldado la agenda de Trump, también ha mostrado diferencias en temas como la ayuda a Ucrania y la validez de las elecciones de 2020.

Tras esta victoria, Toth se posiciona como el favorito para ganar el escaño en las elecciones intermedias de noviembre, dado que el distrito es tradicionalmente republicano.

