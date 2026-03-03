¿Quiénes eran los familiares de Alí Jamenei que murieron en los bombardeos contra Irán?

Los ataques lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán no solo eliminaron al líder supremo Alí Jamenei, sino también a varios miembros de su familia, confirmaron medios oficiales iraníes.

Entre las víctimas se encuentra su esposa, Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, de 79 años, quien murió a causa de las heridas sufridas durante los bombardeos, de acuerdo con el canal estatal Press TV.

La misma cadena informó además del fallecimiento de una de las nietas del líder, una bebé de 14 meses identificada como Zahra Mohammadi Golpayegani.

La agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señaló el domingo que también murieron una de las hijas de Jameneí, su yerno, un nieto y una de sus nueras.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en las que se encontraban los familiares al momento del ataque.

Irán confirmó el 1 de marzo la muerte de Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989, tras los bombardeos contra la República Islámica. El anuncio oficial se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump informara sobre el fallecimiento.

La Guardia Revolucionaria ratificó la muerte del líder y expresó en un comunicado que su “martirio” a manos de “los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad” es, a su juicio, un símbolo de su virtud.

La televisión estatal informó que el país entrará en un periodo de 40 días de luto, decisión formalizada por el régimen el domingo.

