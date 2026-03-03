Partido de tenis terminó intempestivamente tras ataques en Emiratos Árabes Unidos [Video]

En uno de los principales centros de exportación de energía de Emiratos Árabes Unidos, se produjo una dramática imagen durante el Challenger de tenis en Fujairah cuando en medio de un partido comenzó a sonar la alarma por un ataque aéreo debido a un incendio en una refinería provocado por un dron iraní que acrecdentó la tensión en Medio Oriente.

Durante el segundo día del ATP Challenger 50 en el Tennis Country Club de Fujairah, la jornada quedó abruptamente interrumpida cuando una alarma obligó tanto a los jugadores, árbitros y alcanzapelotas a correr y buscar refugio.

El encuentro entre el japonés Hayato Matsuoka (ubicado en el puesto 368° del ranking ATP) y el bielorruso Daniil Ostapenkov (754°) quedó sin definición cuando se desató la emergencia.

En el momento de la evacuación, Ostapenkov estaba arriba en el marcador por 6-3, 4-6 y 2-1 en favor del tenista de Bielorrusia. Mientras avanzaba la competencia, se produjo un incendio en una refinería local, correspondiente a uno de los complejos industriales energéticos más relevantes de Emiratos Árabes Unidos.

😳 Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby



pic.twitter.com/WLtRYjVuv7 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 3, 2026

El siniestro se originó tras la interceptación de un dron iraní en la zona. Diversos medios internacionales difundieron imágenes en las que se observan densas columnas de humo elevándose sobre la ciudad.

Incertidumbre por la situación bélica

La organización del Challenger, que reparte premios por $63,000 y tiene como principal cabeza de serie al sudafricano Lloyd Harris (actual 152° y ex top 35 en 2021), ya había comenzado bajo la incertidumbre de la situación bélica.

Frente a lo que sucedió, la organización decidió suspender todos los partidos de la jornada, a la espera de comunicar si el certamen se cancelará de manera definitiva.

De acuerdo al diario indio Hindustan Times, “las autoridades dijeron que el incendio fue controlado y que las operaciones normales en la zona se han reanudado. No se reportaron víctimas”. La tensión en Medio Oriente trasciende el ámbito político y afecta directamente al deporte internacional.

El incidente en Fujairah se suma a la situación que atraviesan varias figuras del tenis que, tras participar en las rondas finales del ATP 500 de Dubái el fin de semana previo, siguen varados en la ciudad ante las limitaciones para abandonar el país. Entre los afectados se encuentran el ruso Daniil Medvedev (ex número 1 del mundo, hoy 11°), Holger Rune (17°), Tallon Griekspoor (Países Bajos), Andrey Rublev (Rusia), el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.

