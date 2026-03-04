Quiénes recibirán pagos directos de $1,000 dólares el 19 de marzo en EE.UU.

Cientos de miles de residentes en Estados Unidos recibirán un pago directo de $1,000 en los próximos días como parte de un programa estatal que distribuye ingresos provenientes de recursos naturales. El dinero se entregará automáticamente a los beneficiarios elegibles el 19 de marzo.

Pago anual del Fondo Permanente de Alaska

Los depósitos forman parte del programa conocido como Permanent Fund Dividend (PFD, por sus siglas en inglés), mediante el cual el estado de Alaska reparte cada año una parte de los ingresos obtenidos por la explotación de petróleo y gas.

Para 2025, el monto del pago se fijó en $1,000 por persona, una cifra menor a los $1,702 que se entregaron el año anterior. La reducción se debe a que el excedente de ingresos provenientes de recursos minerales fue menor.

La oficina del gobernador informó en septiembre que más de 600,000 residentes de Alaska califican para recibir este beneficio.

Próximas fechas de pago

El primer envío masivo de pagos se realizó el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, el programa continúa distribuyendo fondos a quienes aún no han recibido el dinero.

De acuerdo con el sitio oficial del PFD, los residentes que tengan su solicitud de 2025 o de años anteriores con estatus ‘Eligible-Not Paid’ (elegible pero no pagado) al 11 de marzo de 2026 recibirán su pago el 19 de marzo de 2026.

Otra ronda de pagos está programada para el 16 de abril, destinada a quienes todavía no hayan recibido el depósito para el 8 de abril.

Posteriormente, un tercer envío masivo está previsto para el 21 de mayo para solicitudes aprobadas pero no pagadas hasta el 13 de mayo.

Cómo revisar el estado de la solicitud

Los residentes de Alaska pueden verificar el estado de su solicitud a través del portal en línea myPFD.

Quienes presentaron su solicitud en papel también pueden consultar información en centros locales de distribución.

Solicitudes para el pago de 2026

Las personas interesadas aún tienen tiempo para solicitar el pago correspondiente al año 2026. Las solicitudes en línea estarán disponibles hasta las 11:59 p.m. del 31 de marzo de 2026.

Los pagos para quienes califiquen probablemente comenzarán a distribuirse en octubre de 2026 y podrían extenderse hasta 2027. El monto del próximo dividendo todavía no ha sido determinado.

Requisitos para recibir el dinero

Para calificar para el PFD, los solicitantes deben cumplir varios criterios, entre ellos haber sido residentes de Alaska durante todo el año calendario correspondiente, tener la intención de permanecer en el estado de forma indefinida y no haber estado encarcelados durante el año de elegibilidad.

Un tipo de ingreso básico

El programa PFD es considerado por muchos expertos como una forma de ingreso básico universal, ya que entrega dinero en efectivo a todos los residentes del estado sin importar su nivel de ingresos, empleo o riqueza.

En contraste, otros programas de ingreso garantizado en Estados Unidos están dirigidos a grupos específicos.

Sigue leyendo:

– Por qué se aconseja no tener más de $3,000 dólares en tu cuenta de cheques

– Comprar casa en 2026 exige miles de dólares más al año por tasas altas

– Los errores que están hundiendo tu puntaje crediticio sin que lo notes