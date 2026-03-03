Los errores que están hundiendo tu puntaje crediticio sin que lo notes

Todos los días, millones de personas en Estados Unidos están perjudicando su puntaje crediticio sin saberlo. De acuerdo con FICO y la Consumer Financial Protection Bureau, pequeños errores como pagos atrasados o usar demasiado crédito disponible puede costarles decenas de puntos por penalizaciones en cuestión de semanas.

Para la comunidad hispana, esto se traduce en tasas más altas en préstamos, hipotecas y tarjetas, y finalmente están encareciendo decisiones financieras clave.

“El historial de pagos es el factor más importante en un puntaje FICO”, sostiene la empresa en su guía oficial para calcular la calificación crediticia.

Estos son algunos aspectos que inciden negativamente en tu calificación crediticia:

Pagar tarde aunque sea por pocos días

El historial de pagos representa aproximadamente 35% del puntaje FICO. Un retraso de más de 30 días puede permanecer en el reporte por hasta siete años, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés).

“Un solo pago atrasado puede tener un impacto significativo”, señala FICO. Incluso si pagas después de tu fecha límite se cobran intereses y otras penalizaciones, incluido tu puntaje crediticio.

Usar demasiado crédito disponible

El segundo factor más relevante es el nivel de utilización del crédito, que equivale a cerca del 30% del puntaje.

Expertos recomiendan no usar más del 30% del límite disponible en cada tarjeta. Superar ese umbral es considerado un riesgo financiero.

“El nivel de endeudamiento relativo es clave para los modelos de puntuación”, indicó la CFPB en una guía para consumidores.

Por ejemplo:

Límite total: $10,000

Saldo ideal: menos de $3,000

Superar esa cifra puede reducir el puntaje incluso si pagas a tiempo.

Cerrar tarjetas antiguas sin evaluar impacto

La antigüedad del historial crediticio representa aproximadamente 15% del puntaje, según FICO.

Cerrar una tarjeta antigua puede reducir la edad promedio de las cuentas y afectar la calificación.

“La duración del historial contribuye a demostrar estabilidad financiera”, afirma FICO, por lo que antes de cancelar una tarjeta, conviene evaluar cómo impactará en la edad promedio de crédito disponible.

Solicitar múltiples créditos en poco tiempo

Cada solicitud formal genera una “consulta dura” en el reporte crediticio.

Según la CFPB, demasiadas solicitudes en un periodo corto pueden interpretarse como señal de riesgo.

Si bien una sola consulta puede bajar unos pocos puntos, varias en semanas consecutivas pueden generar un efecto acumulativo en el score.

No revisar errores en el reporte crediticio

La FTC advierte que los consumidores tienen derecho a revisar gratuitamente su reporte en AnnualCreditReport.com.

Los errores comunes incluyen:

Cuentas duplicadas

Pagos marcados como atrasados incorrectamente

Deudas que no pertenecen al titular

“Es fundamental revisar periódicamente el informe crediticio”, señala la FTC en su portal oficial.

Corregir errores puede mejorar el puntaje en semanas.

Impacto real en préstamos e hipotecas

Un puntaje crediticio más bajo puede traducirse en tasas más altas. Por ejemplo, diferencias de apenas 50 puntos pueden elevar el interés en préstamos automotrices o hipotecarios, según datos comparativos citados por la CFPB.

Esto puede representar miles de dólares adicionales durante la vida de un préstamo.

Preguntas frecuentes sobre puntaje crediticio

¿Cuántos puntos puede bajar un pago tardío?

Depende del perfil, pero puede ser una reducción significativa, especialmente si el historial era sólido.

¿Es malo usar toda la línea de crédito si pago a tiempo?

Sí. El alto uso de tu línea afecta el porcentaje de utilización, incluso si pagas a tiempo.

¿Cerrar tarjetas mejora el puntaje?

No necesariamente. Puede afectar la antigüedad promedio, tu puntaje y reducir el crédito disponible.

¿Cada cuánto debo revisar mi reporte?

Al menos una vez al año, de acuerdo con la FTC.

¿Cuánto tarda en recuperarse el puntaje?

Depende del error o conducta; mejorar hábitos puede reflejarse en tu puntaje hasta varios meses después.

Conclusión

Alcanzar un buen puntaje crediticio no solo depende de pagar a tiempo. Esto también incluye factores como el nivel de utilización, la antigüedad del historial y la frecuencia de solicitudes influyen de manera directa.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, mantener un buen crédito es clave para acceder a vivienda, financiamiento y mejores condiciones económicas. Cuando identificas y corriges estos errores evitas pagar tasas elevadas y alcanzas condiciones favorables en el largo plazo.

