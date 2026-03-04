Suecia impone una dura sanción a los dueños de perros que hacen esto

Dejar a un perro solo en casa puede salirte muy caro en Suecia, sobre todo si el tiempo excede las 6 horas. Una normativa vigente lo prohíbe expresamente y contempla consecuencias legales: multas e incluso penas de prisión en casos graves de incumplimiento.

El país escandinavo cuenta con una de las legislaciones de bienestar animal más estrictas de Europa, basada en la Ley de Bienestar Animal de 2018 y en reglamentos técnicos como la SJVFS 2008:5, junto con sus actualizaciones.

Prohibido dejar solo a tu perro por más de seis horas

La normativa establece que los perros no pueden permanecer solos durante más de seis horas seguidas. Esta regla parte de un principio claro: los perros son animales sociales que necesitan interacción frecuente y estímulos constantes.

Si un dueño incumple esta disposición, puede enfrentar sanciones económicas. En situaciones donde se demuestre negligencia reiterada o condiciones que afecten gravemente al animal, la ley contempla penas que pueden llegar hasta dos años de prisión.

Además del límite de tiempo, se exige que los perros tengan contacto social diario, ya sea con personas u otros animales, y que salgan a pasear al menos cada seis horas para evitar cuadros de ansiedad o estrés.

Cuando un perro se queda solo en casa, puede experimentar emociones intensas, como ansiedad, aburrimiento y tristeza. Según expertos de Picart, sitio web especializado en el cuidado de mascotas, esto se debe a que son animales sociales que dependen de la rutina diria y de la compañía humana.

Mientras está en soledad, un canino puede dormir, vigilar la puerta o mostrar comportamientos destructivos: ladridos incesantes o “accidentes” por estrés, debido a la larga espera.

Cuando están solos en casa por muchas horas, los perros cometen travesuras y “accidentes”, debido al estrés y como una forma de reclamo. Crédito: Dima Berlin | Shutterstock

Qué dice la Normativa Sueca (Ley 2018 y SJVFS)

La Ley de Bienestar Animal de 2018 establece que todos los animales deben ser tratados con respeto y protegidos contra el sufrimiento y las enfermedades innecesarias. También señala que el entorno debe permitir que desarrollen comportamientos propios de su especie.

Por su parte, las normas SJVFS 2008:5 detallan aspectos concretos sobre el bienestar del perro:

Está prohibido mantenerlos de forma habitual en terrazas, balcones, sótanos o trasteros.

No se permite el uso regular de jaulas dentro del hogar como método de confinamiento.

El espacio donde vivan debe tener una superficie limpia y cómoda.

Se debe garantizar temperatura adecuada y acceso a luz natural.

Está prohibido atarlos dentro de la vivienda.

En exteriores, el tiempo máximo permitido sujetos con correa es limitado y deben contar con zonas de sombra y resguardo.

Las autoridades suecas argumentan que la soledad prolongada y las malas condiciones pueden provocar estrés crónico, ansiedad severa, problemas de comportamiento y deterioro emocional. El enfoque no se limita a cubrir necesidades básicas como comida y agua, sino que incluye el bienestar físico y emocional.

