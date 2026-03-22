Cuándo un perro o un gato se consideran “viejos”: la edad clave y cómo cuidarlos mejor

Hay un momento en el que se empieza a notar. Tu perro ya no sale corriendo cuando agarras la correa o tu gato prefiere quedarse más tiempo en su rincón favorito. No es solo cansancio: es el paso a una etapa distinta.

Saber cuándo una mascota entra en la vejez no es un dato menor. Marca un cambio en cómo hay que cuidarla, alimentarla y acompañarla para que siga teniendo una buena calidad de vida.

A qué edad un perro se considera senior

En los perros, la edad no funciona igual para todos. El tamaño influye mucho más de lo que la mayoría cree:

Los perros pequeños suelen empezar a envejecer más tarde, alrededor de los 10 u 11 años.

Los medianos entran en esta etapa un poco antes, cerca de los 8 o 9.

Los grandes, que tienen un metabolismo distinto, pueden considerarse senior incluso desde los 6 o 7 años.

Por eso, más que mirar el número exacto, conviene observar los cambios. A veces el cuerpo avisa antes que el calendario.

Perros y gatos también sienten el frío y necesitan protección extra durante el invierno. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

A qué edad un gato entra en la vejez

En los gatos, el proceso es más parejo. Generalmente, a partir de los 10 u 11 años ya se los considera senior, y desde los 14 entran en una etapa más delicada.

Muchos siguen siendo activos durante años, pero eso no significa que no necesiten ajustes. Los gatos, además, tienden a disimular el malestar, lo que hace aún más importante estar atentos.

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Las señales que muchos pasan por alto

El cambio no siempre es brusco. A veces aparece de a poco, en detalles que pueden parecer menores.

Un perro que ya no quiere subir escaleras o un gato que duerme más de lo habitual pueden estar mostrando señales normales del envejecimiento. También pueden aparecer cambios en el apetito, en el peso o en la forma de moverse.

El punto es no naturalizar todo como “es la edad”. Hay cosas que sí son parte del proceso y otras que conviene revisar.

La mayor parte de los hogares estadounidenses con mascotas cuentan con perros principalmente y luego le siguen los gatos. Crédito: Shutterstock

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Cómo cambia el cuidado en esta etapa

Cuidar a una mascota mayor no implica hacer todo distinto, pero sí ajustar lo importante. La alimentación, por ejemplo, deja de ser solo una rutina y pasa a ser una herramienta clave. Muchos necesitan dietas específicas, con menos calorías pero más nutrientes que acompañen esta etapa.

También cambia la relación con el ejercicio. Ya no se trata de intensidad, sino de constancia. Paseos más tranquilos, juegos suaves, pero sin dejar de moverse.

Y hay algo que muchas veces se subestima: los controles veterinarios. En esta etapa, detectar a tiempo hace una gran diferencia. Problemas como la artritis, la enfermedad renal o ciertas afecciones cardíacas son más comunes, pero también más manejables si se detectan temprano.

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Cómo saber si tu perro tiene dolor y no lo demuestra

Los perros no siempre expresan el dolor de forma evidente. De hecho, muchos lo disimulan, lo que hace que pase desapercibido durante semanas o incluso meses.

Algunas señales pueden ser sutiles: menos ganas de moverse, dificultad para levantarse, cambios en el ánimo o incluso irritabilidad. También puede aparecer una especie de “lentitud” general, como si todo les costara un poco más.

Prestar atención a esos cambios es clave. No siempre es solo envejecimiento: en muchos casos hay dolor que se puede tratar y mejorar.

Algunos cruceros transatlánticos cuentan con áreas especiales donde perros y gatos pueden viajar con sus dueños. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

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Los cambios en gatos mayores que no debes ignorar

Con los gatos, el desafío es mayor. Son expertos en ocultar cualquier malestar. Un gato que deja de saltar a sus lugares habituales, que cambia sus hábitos de higiene o que se vuelve más retraído puede estar mostrando señales de algo más.

También es importante observar cambios en el peso, en el apetito o en la frecuencia con la que usa la caja de arena. Son detalles que, juntos, pueden indicar problemas renales, articulares u otras condiciones comunes en esta etapa.

El error más común al cuidar mascotas mayores

Uno de los errores más frecuentes es asumir que todo lo que cambia es “porque está viejo”. Y no siempre es así. Muchas molestias tienen solución o al menos tratamiento. El dolor se puede aliviar, la movilidad se puede mejorar y la calidad de vida puede ser mucho mejor de lo que se imagina.

La vejez no es el final de nada. Es otra etapa, distinta, que también puede ser buena si se acompaña de la manera correcta.

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