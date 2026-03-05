Adolescente muere baleado afuera de guardería infantil a plena luz del día en Nueva York

Lamar Simmons, adolescente de 19 años, murió baleado ayer a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Agentes de NYPD acudieron a East 183 St y Hughes Avenue, en el barrio Belmont, poco después de las 2 p.m. del miércoles, y encontraron al joven inconsciente con una herida de bala en el pecho. Fue trasladado al St. Barnabas Hospital en estado crítico, donde falleció posteriormente. Era residente de El Bronx.

Casquillos de bala cubrían la calle donde los padres recogían a sus hijos pequeños. La guardería cercana estaba rodeada de cinta adhesiva y repleta de detectives.

Un hombre declaró a ABC News. que había escuchado entre cuatro y cinco disparos y que no hubo discusión antes ni después. Los residentes afirman que la violencia no es ajena al barrio. “Da miedo. Sobre todo porque es una guardería. Mi bebé está a punto de cumplir un año”, dijo Kiara.

La hermana y el padre de Simmons afirman que volvía a casa de la escuela y que iba a cenar con la familia. “Mi madre y yo nos derrumbamos al entrar en urgencias”, dijo la hermana. “No puedo creer lo que está pasando. Era el (hijo) más pequeño. Siento que me va a dar un ataque de nervios”. Agregó que su hermano era un “niño inteligente”.

Un vecino de toda la vida de la víctima lo describió como un joven respetuoso que no pertenecía a pandillas. Cree que tal vez su muerte se trató de un caso de identidad equivocada.

La policía busca a tres hombres con capucha que huyeron del lugar en una moto. La investigación continúa. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.



