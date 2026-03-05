Arrestan a niño por homicidio armado: acusación en NJ

Un menor fue arrestado tras la muerte de otro niño en un tiroteo ocurrido en Lakewood Township, Nueva Jersey.

Según el fiscal del condado Ocean, Bradley D. Billhimer, el sospechoso -cuya identidad no ha sido revelada- fue arrestado y acusado tras la muerte de un menor de 14 años por un disparo en la espalda ocurrido alrededor de las 8:17 p.m. del domingo.

La víctima, que tampoco ha sido identificada, fue trasladada a un hospital cercano donde falleció, reportó NBC News. La investigación del incidente condujo al arresto de un menor, que fue acusado de homicidio y delitos con armas de fuego. Quedó recluido en el Centro de Detención Juvenil del condado Ocean desde el lunes por la mañana. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Esta semana un adolescente llevó un arma de fuego cargada a su escuela en NYC un día después de que una niña fuese arrestada por acuchillar a otro alumno. En septiembre un niño de 14 años fue acusado de homicidio tras presuntamente disparar a un joven cerca de un parque en Mount Holly (Nueva Jersey).

Los enfrentamientos entre menores armados suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

También hay episodios de violencia doméstica, algunos accidentales. En octubre un niño de 13 años fue acusado de balear fatalmente a otro de 11 en un hogar en Newburgh, Nueva York. En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en una vivienda en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En abril la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.

