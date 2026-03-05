Arrestan al exjugador de NFL Robert Nkemdiche tras salir de una tienda con comida oculta en su pantalón

Un episodio insólito fue lo que se vivió a las afueras de una tienda Kroger en Georgia cuando la policía sorprendió al exjugador de la NFL Robert Nkemdiche con comida oculta en su pantalón.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el hecho ocurrió la semana pasada, a finales de febrero, pero se hizo público ayer miércoles.

Los documentos policiales indican que el exjugador de Arizona Cardinals estaba saliendo de una tienda Kroger en Georgia cuando un oficial observó a Nkemdiche con “muchos objetos grandes, de forma cuadrada y rectangular, consistentes con artículos de supermercado ocultos dentro de sus pantalones deportivos”.

Inmediatamente, el oficial solicitó refuerzos mientras que Nkemdiche caminaba hacia una gasolinera. El agente lo inmovilizó y esposó de inmediato.

Los artículos que supuestamente robó Robert Nkemdiche

En su bolsillo ya no estaban las pertenencias que presuntamente fueron robadas de la tienda. Sin embargo, alrededor de la gasolinera aparecieron barras de chocolate, alimentos congelados y cartones de leche de almendra.

El supermercado decidió no presentar cargos por robo, pero sí solicitar que Nkemdiche fuera vetado permanentemente en la tienda.

Arrestado por su pasado

De manera insólita y en un embate del destino, el exjugador de 31 años no fue arrestado por este episodio.

Nkemdiche terminó en la cárcel debido a sus antecedentes legales, ya que los oficiales revisaron su nombre en el sistema y encontraron múltiples órdenes de arresto en Georgia y otros estados.

Las autoridades del condado solicitaron que se mantuviera detenido. Motivo por el cual fue trasladado y fichado en una prisión.

En diciembre de 2015, Robert Nkemdiche, entonces estrella universitaria de Ole Miss, fue arrestado en Atlanta antes de ser seleccionado en primera ronda del Draft de la NFL de 2016.

Al exjugador se lo llevaron detenido por posesión de marihuana, tras un extraño incidente en el que cayó desde la ventana de un hotel en el cuarto piso.

Robert Nkemdiche en la NFL

Robert Nkemdiche fue uno de los prospectos más prometedores del fútbol americano universitario.

Fue selección de primera ronda del Draft 2016 con Arizona Cardinals. Nació el 19 de septiembre de 1994 en Atlanta, Georgia.

Estudió y jugó en Grayson High School (Loganville, Georgia), donde destacó como defensivo y corredor, siendo considerado el recluta número 1 del país en 2013.

Posteriormente, jugó en la Universidad de Ole Miss hasta 2015, donde fue reconocido como Second-team All-American y First-team All-SEC.

Llegó a la NFL en 2016 siendo elección 29 de la primera ronda por Arizona Cardinals. Estuvo hasta 2018 y jugó seis encuentros como titular de 29.

Su mejor temporada ocurrió en su último año con 32 tacleadas y 4.5 capturas de mariscal. En 2019 se fue a Miami Dolphins, pero apenas jugó dos partidos antes de ser liberado.

En 2021 firmó con Seattle Seahawks y logró participar en 9 partidos, con 15 tacleadas. Al año siguiente, firmo en pretemporada con San Francisco 49ers, pero fue liberado en agosto sin jugar en temporada regular.



