Murió a los 89 años Lou Holtz, exentrenador de New York Jets

Uno de los entrenadores más exitosos del fútbol americano universitario murió el pasado miércoles a los 89 años. El legendario Lou Holtz, quien dirigió por una temporada a New York Jets, falleció en Orlando, Florida, rodeado de sus familiares.

La causa de la muerte no fue revelada. Sin embargo, según reportes, Holtz había estado enfrentando problemas de salud. No obstante, se desconoce el diagnóstico.

Esta foto de archivo de 1986 muestra al entrenador de fútbol americano universitario de Notre Dame, Lou Holtz. (Foto AP/Archivo).

En redes sociales, Notre Dame Football dio a conocer la noticia por medio de un comunicado de la familia en el que informaron sobre la partida física de Holtz.

“Louis Leo ‘Lou’ Holtz, legendario entrenador de futbol americano universitario, miembro del Salón de la Fama, autor bestseller y una de las voces motivacionales más influyentes de Estados Unidos, falleció a los 89 años en Orlando, Florida, rodeado de su familia”, informaron.

Holtz nació en West Virginia y comenzó su carrera como entrenador en 1960, siendo asistente en la Universidad de Iowa. Su primera oportunidad como entrenador jefe llegó en William & Mary.

También tuvo etapas en NC State, Arkansas, Minnesota y South Carolina, pero fue en la Universidad de Notre Dame donde armó su leyenda.

En medio, en 1976, Holtz llegó a la NFL para ser entrenador jefe de New York Jets. Sin embargo, la aventura no salió bien y, tras una temporada, terminó con marca de tres ganados y 10 perdidos.

Luego de llegar a Notre Dame, Holtz llevó a los Fighting Irish a una temporada invicta en 1988, que culminó con el undécimo campeonato nacional de la escuela. También fue la última campaña perfecta del programa.

Holtz se marchó de Notre Dame tras una década al frente y con una emotiva despedida. Su última experiencia universitaria fue en South Carolina desde 1999 hasta 2004.



