Bicarbonato y agua caliente: el método científico para higienizar tu freidora de aire

El bicarbonato de sodio es un aliado versátil que abarca desde usos culinarios hasta la higiene con bajos niveles de químicos. Sus componentes activos permiten desprender la grasa, restos de comida y más de la freidora de aire.

Más que un “truco de la abuela”, combinar el bicarbonato, el agua caliente y, posteriormente, el jabón para lavar platos, es un consejo para higienizar la freidora de aire respaldado por un ingeniero químico, Miguel Fernández, quien comparte información científica aplicada a las labores del hogar.

El método de limpieza paso a paso

Este sistema es bastante sencillo y se logra, inicialmente, con solo dos ingredientes: una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio y agua caliente.

Preparación: Coloca una o dos cucharadas de bicarbonato en la canasta de la freidora de aire, dejando la rejilla dentro. Activación: Agrega agua bien caliente y deja actuar durante 15 minutos. Limpieza exterior: Durante este tiempo, aprovecha para limpiar la parte exterior del aparato con un poco de desengrasante de cocina y un paño limpio. Finalización: Pasados los 15 minutos, retira el agua de la canasta.

El experto explica que el percarbonato de sodio (formado en la reacción) corta y emulsifica la grasa, además de que desodoriza el compartimento. Por ello, tras el remojo, solo basta con pasar una esponja suave con un poco de jabón de platos y enjuagar.

Recomendaciones de seguridad y mantenimiento

Aunque la recomendación clave para limpiar la freidora de aire la especifican los fabricantes, este tipo de consejos suele ser muy útil para eliminar olores persistentes y dejar higienizado el aparato.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no hace recomendaciones específicas para limpiar freidoras de aire, pero sí destaca las prácticas básicas de seguridad alimentaria para prevenir la contaminación cruzada.

Se trata de pautas generales para evitar la proliferación de bacterias y moho, centradas básicamente en limpiar las superficies en contacto con alimentos con agua caliente, jabón suave y desinfectantes aprobados después de cada uso.

Puntos vitales antes de comenzar

Hay una serie de pasos que se deben tener en cuenta antes de aplicar el bicarbonato y el agua caliente:

Seguridad eléctrica: Aunque parezca obvio, es vital desconectar la freidora de aire y dejar que se enfríe totalmente antes de manipularla.

Aunque parezca obvio, es vital y dejar que se enfríe totalmente antes de manipularla. Cuidado de la resistencia: Mientras la canasta está en remojo, puedes limpiar la resistencia superior con un paño húmedo suave o una esponja no abrasiva, evitando siempre el exceso de agua en las zonas eléctricas.

Mientras la canasta está en remojo, puedes limpiar la con un paño húmedo suave o una esponja no abrasiva, evitando siempre el exceso de agua en las zonas eléctricas. Acabado: Finaliza pasando un paño por la parte exterior para eliminar cualquier rastro de suciedad acumulada.

