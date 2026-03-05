Demócratas del Senado presentan plan para romper monopolios cárnicos y bajar precios de alimentos en EE.UU.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció la presentación de una nueva legislación que busca enfrentar uno de los problemas que más preocupa a millones de familias en Estados Unidos: el aumento del precio de los alimentos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el proyecto, denominado “Family Grocery and Farmer Relief Act”, propone romper el poder de las grandes empresas empacadoras de carne, limitar la influencia de conglomerados extranjeros y fortalecer la competencia en el mercado para reducir el costo de los productos básicos.

La iniciativa llega en medio de un debate político cada vez más intenso sobre el costo de vida y el impacto de la inflación en el presupuesto familiar. Schumer y otros senadores demócratas sostienen que el dominio de un pequeño grupo de corporaciones en la industria alimentaria ha contribuido a elevar los precios en los supermercados y a reducir los ingresos de agricultores y ganaderos.

“El dominio del monopolio de las empacadoras de carne ha debilitado nuestras cadenas de suministro y ha elevado los precios para los consumidores”, afirmó Schumer al presentar el proyecto. El senador también criticó al presidente Donald Trump, señalando que el aumento de los costos de alimentos contradice las promesas de reducir el gasto de las familias estadounidenses.

Un mercado cada vez más concentrado

Uno de los principales argumentos detrás de la legislación es la creciente concentración en la industria alimentaria. Según datos citados por los demócratas, hace 4 décadas las 4 principales empresas empacadoras controlaban cerca del 36% del mercado de carne de res en EE.UU. Hoy, ese mismo grupo domina aproximadamente el 85%.

La concentración también se extiende a otros sectores. Las mismas compañías tienen participación significativa en el mercado de carne de cerdo y de pollo, lo que, según los legisladores, reduce la competencia y facilita prácticas como la manipulación de precios o la limitación de la oferta.

Los demócratas señalan que esta estructura de mercado afecta tanto a consumidores como a productores. Mientras los precios en los supermercados continúan aumentando, muchos agricultores y ganaderos reciben una proporción cada vez menor del dinero que pagan los clientes.

Según se explica en dicha iniciativa, cada dólar que se paga por carne de res en el supermercado, apenas unos 30 centavos llegan al productor ganadero. En el caso del tocino, menos de una quinta parte del precio final regresa al agricultor.

“Mientras Trump intenta distraer al pueblo estadounidense con conflictos interminables y aventurerismo militar, los demócratas del Senado están completamente centrados en reducir el altísimo costo de la vida”, dijo Schumer.

“El dominio del monopolio de las empacadoras de carne ha debilitado nuestras cadenas de suministros y ha elevado los precios a los consumidores en los supermercados. Esto no es la ‘Edad de Oro’ que prometió Trump. Pero es lo que mejor hace esta administración: atender a intereses especiales y corporaciones a expensas de las familias de clase media. Por eso los demócratas van a hacer lo que Trump ha negado: poner la crisis de asequibilidad en el centro de atención, todos los días, todo el año”, agregó.

El grupo de Demócratas que están lanzando este proyecto de ley enfatizan que son 4 empresas empacadoras las que están fijando los precios de la carne y los productores poco se benefician de los mismos. (Foto: Shutterstock)

¿Qué propone el nuevo proyecto de ley?

El “Family Grocery and Farmer Relief Act” plantea cambios estructurales en la industria para aumentar la competencia y evitar la formación de monopolios.

Entre sus medidas más importantes se encuentran:

* Prohibir que una gran empresa empacadora controle más de un tipo principal de carne (res, cerdo o pollo).

* Establecer límites estrictos a la concentración del mercado de carne de res a nivel nacional y regional.

* Obligar a vender plantas, instalaciones o unidades de negocio si las empresas superan esos límites.

* Autorizar a la Federal Trade Commission (FTC) para supervisar y ejecutar los procesos de desinversión.

* Restringir la influencia de conglomerados extranjeros en el mercado cárnico estadounidense.

Además, el proyecto incluye apoyo financiero para agricultores y cooperativas interesadas en adquirir plantas procesadoras que deban venderse como parte de las medidas antimonopolio.

Los legisladores sostienen que estas disposiciones podrían fortalecer las economías rurales, crear nuevos empleos y generar cadenas de suministro más resilientes.

La relación entre monopolios y precios en el supermercado

Schumer argumenta que la concentración corporativa no solo afecta a los productores, sino que también impacta directamente en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con datos citados durante la presentación del proyecto, varios alimentos básicos registraron fuertes aumentos en el último año. El precio de la carne de res, por ejemplo, subió alrededor de un 16%, mientras que el jugo de naranja aumentó cerca de un 30%. Otros productos como el arroz, la lechuga y el café también registraron incrementos significativos.

Los demócratas sostienen que cuando pocas empresas controlan gran parte de la producción y distribución, tienen mayor capacidad para influir en el precio final de los productos.

Además, en los últimos años, varias compañías del sector han enfrentado investigaciones y demandas por presunta fijación de precios o manipulación de la oferta.

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia que los demócratas planean impulsar durante el próximo año con el objetivo de abordar el aumento del costo de vida en EE.UU.

Según Schumer, el plan incluye propuestas para reducir los costos de vivienda, energía, cuidado infantil y atención médica, además de los alimentos.

“Las familias estadounidenses sienten la presión cada vez que van al supermercado”, afirmó el senador. “Si no pueden pagar la comida, es aún más difícil cubrir gastos como la renta o las facturas de energía”.

El proyecto cuenta con el respaldo de varios senadores demócratas, entre ellos Cory Booker, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, quienes han defendido durante años políticas antimonopolio más estrictas.

Un debate que apenas comienza

A pesar del apoyo dentro del Partido Demócrata, el futuro del proyecto es incierto. Las reformas antimonopolio suelen enfrentar fuerte resistencia de grandes corporaciones y de legisladores que consideran que una intervención gubernamental demasiado agresiva podría afectar la inversión y la eficiencia del mercado.

Sin embargo, el creciente malestar público por el costo de los alimentos podría impulsar el debate en el Congreso.

Para los promotores de la legislación, el mensaje es claro: restaurar la competencia en la industria alimentaria es clave para reducir precios y proteger tanto a consumidores como a productores.

“Al final del día, esto se trata de hacer que los alimentos sean más asequibles y que nuestros agricultores puedan prosperar”, concluyó Schumer. “Es hora de que el sistema vuelva a funcionar para las familias trabajadoras, no solo para las grandes corporaciones”.

