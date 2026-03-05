EE.UU. mató a líder iraní envuelto en complot para asesinar a Trump, aseguró el jefe del Pentágono

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó este miércoles sobre la baja del cabecilla de una unidad iraní vinculada a un plan para asesinar al presidente Donald Trump en 2024.

Según las declaraciones oficiales ante la prensa, la localización y el abatimiento del individuo ocurrieron el pasado martes, por lo cual Hegseth señaló que, aunque la eliminación de este líder específico no representaba el objetivo principal de la misión, los responsables de las amenazas contra funcionarios estadounidenses habían sido integrados en la planificación operativa.

“Ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue localizado y abatido”, declaró Hegseth, quien agregó que Irán intentó asesinar al presidente Trump, pero el mandatario “rió de último”, informó ABC News.

Hata el momento, Hegseth no reveló la identidad del fallecido, aunque enfatizó que la inteligencia estadounidense tenía conocimiento previo de las intenciones de Irán de atentar contra el mandatario y otros miembros del gobierno.

Amenazas previas a Trump

Las amenazas contra Donald Trump se documentaron desde el verano de 2024, durante su campaña presidencial. En aquel momento, la inteligencia detectó planes de asesinato que obligaron al Servicio Secreto a reforzar los protocolos de seguridad.

Posteriormente, en noviembre de 2024, el Departamento de Justicia presentó cargos contra un ciudadano iraní por vigilar y planear un ataque contra Trump, presuntamente como represalia por la muerte del comandante Qassem Soleimani en 2020.

“Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí”, dijo Trump al respecto en declaraciones a ABC News, quien además detalló que lo intentaron dos veces, pero él “lo atrapó” primero.

Hundimiento de buque iraní

Durante el mismo reporte, el secretario Hegseth había anunciado el hundimiento de un buque de guerra iraní denominado “Soleimani” por parte submarino estadounidense en el Océano Índico.

Elevento marca la primera vez que un submarino de EE.UU. hunde una embarcación enemiga desde la Segunda Guerra Mundial.

