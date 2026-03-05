El empleo crece en febrero, pero la brecha salarial se amplía, según Bank of America

Un nuevo reporte del Bank of America Institute (BofA) reveló que el mercado laboral de Estados Unidos continuó su crecimiento durante el mes de febrero a 1.3% interanual en febrero, frente al 0.8% registrado en enero, lo que sugiere una mejora en el ritmo de contratación. Aunque también hay señales de mayor desigualdad salarial entre distintos grupos de trabajadores.

El análisis, basado en datos internos del banco, indica que las nóminas siguieron aumentando, pero las diferencias en ingresos entre sectores y niveles salariales se ampliaron, lo cual refleja un cambio estructural en el mercado laboral y advierte que, aunque la economía mantiene un ritmo sólido de contratación, las ganancias salariales no se distribuyen de manera equitativa.

El crecimiento del empleo se mantiene en febrero

El informe mensual de empleo elaborado por el BofA analizó datos anónimos de millones de cuentas y nóminas procesadas por el banco, para identificar tendencias en tiempo real del mercado laboral.

De acuerdo con el reporte, el empleo continuó expandiéndose durante febrero, una señal de que la demanda de trabajadores sigue fuerte en diversos sectores de la economía estadounidense.

Los analistas del banco señalaron que esta tendencia confirma que la economía conserva su dinamismo pese a los desafíos de inflación y tasas de interés elevadas.

“El crecimiento del empleo continúa siendo sólido en Estados Unidos y el mercado laboral mantiene una base relativamente fuerte”, señala el informe.

La brecha salarial entre trabajadores sigue ampliándose

Sin embargo, el estudio también detectó una tendencia preocupante: la diferencia salarial entre distintos grupos de trabajadores sigue creciendo. Los trabajadores con salarios más altos han registrado aumentos del 4.2% en febrero, respecto al mismo mes del 2025, mientras que los de ingresos medios aumentaron 1.2% y los de menores ingresos, solo 0.6%.

Esto significa que el crecimiento del empleo no implica una mejora equitativa para todos los trabajadores.

Este fenómeno es más notorio en varios sectores, donde los trabajadores con mayor experiencia o formación tienden a recibir aumentos más significativos.

Diferencias entre sectores del mercado laboral

El informe también destaca que la variación en los salarios depende en gran medida del sector económico, ya que los niveles salariales dependen del tipo de industria y las que son más fuertes tienden a agudizar la brecha entre salarios.

Entre los sectores donde el crecimiento salarial ha sido más notable se encuentran:

Tecnología y servicios profesionales

Finanzas y consultoría

Algunos segmentos del sector salud

En contraste, industrias como el comercio minorista y algunos servicios han mostrado incrementos más moderados.

“Las diferencias salariales entre sectores siguen siendo un factor clave para entender la evolución del mercado laboral”, señaló el análisis del Bank of America.

Además, el cambiar de empleo en este momento puede significar obtener un salario menor, el reporte señala que el aumento salarial al cambiar de trabajo también está bajando: de un 8.6% promedio en 2025 a solo 6.7% en enero.

¿Qué significa esto para los trabajadores?

El crecimiento del empleo normalmente se considera una señal positiva para la economía, ya que indica que las empresas continúan contratando personal.

Sin embargo, los economistas advierten que las brechas salariales pueden generar desafíos adicionales para algunos trabajadores, especialmente en los niveles de ingreso más bajos.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los salarios en Estados Unidos se han incrementado en los últimos años, aunque su distribución no siempre es uniforme. Esto significa que el acceso a mejores oportunidades laborales depende cada vez más de factores como educación, habilidades y sector de empleo.

Cómo influye la inflación en los ingresos laborales

Otro elemento que influye en la percepción de los salarios es la inflación: aunque los salarios aumenten, cuando los precios de bienes y servicios suben el poder adquisitivo se ve mermado.

Sin embargo, el informe sugiere que algunos trabajadores han logrado mantener o mejorar su poder adquisitivo. Esto refleja que el mercado laboral puede estar creciendo, pero los beneficios de ese crecimiento no se distribuyen de manera uniforme.

Qué observan los analistas sobre el futuro del empleo

Los analistas económicos continúan observando la evolución del mercado laboral, ya que es uno de los principales indicadores de la salud económica del país.

El Bank of America Institute sostiene que el empleo es un pilar del crecimiento económico, aunque las diferencias salariales podrían influir en el consumo y en la estabilidad financiera de los hogares:

“El mercado laboral sigue mostrando resiliencia, pero la evolución de los salarios será un factor clave para entender el comportamiento económico de los próximos meses”, señaló el informe.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo en EE.UU.

¿El empleo está creciendo en Estados Unidos en 2026?

Sí. El informe del Bank of America Institute indica que el empleo continuó creciendo durante febrero, lo que refleja una demanda laboral todavía sólida.

¿Qué es la brecha salarial?

Las brechas salariales se refieren a las diferencias en ingresos entre distintos grupos de trabajadores, sectores o niveles de experiencia.

¿Qué sectores tienen mejores salarios actualmente?

Industrias como tecnología, servicios profesionales y finanzas han registrado algunos de los incrementos salariales más fuertes.

¿La inflación afecta el crecimiento de los salarios?

Sí. Incluso cuando los salarios suben, la inflación puede reducir el poder adquisitivo si los precios aumentan a un ritmo similar o mayor.

¿Qué factores influyen en los salarios de los trabajadores?

Entre los factores más importantes se encuentran la educación, experiencia laboral, sector económico y condiciones del mercado laboral.

Conclusión

El mercado laboral estadounidense continúa mostrando señales de fortaleza, con un crecimiento sostenido del empleo durante febrero. Sin embargo, el Bank of America Institute advierte que el aumento de las brechas salariales entre distintos grupos de trabajadores.

Para millones de empleados en Estados Unidos, el desafío no consiste solo en encontrar trabajo, sino asegurarse de que los salarios crezcan a un ritmo que permita mantener o mejorar su nivel de vida en un contexto económico cambiante.

