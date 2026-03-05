El secreto del ube latte: qué es y cómo recrear la magia de Starbucks en casa

Starbucks lanzó su menú primaveral y todas las miradas están puestas en una bebida de color lila como protagonista absoluta: el Ube Latte. Se trata de una preparación de origen asiático, específicamente de Filipinas, elaborada con un tubérculo que le otorga ese tono tan característico: el ñame morado.

Es precisamente ese color vibrante y su sabor con notas de avellana lo que le ha hecho ganar notoriedad en el competitivo mundo de las bebidas de especialidad, al punto que las cafeterías más importantes del mundo ya lo incluyen en su carta. Mientras que en Estados Unidos es furor en ciudades como Nueva York, la tendencia también se expande con fuerza en Francia (París), Singapur, Reino Unido y, recientemente, en España.

Si eres del “team” que prefiere las bebidas caseras con bajo contenido en azúcar, carbohidratos controlados y sabores naturales, la buena noticia es que puedes preparar tu propio Ube Latte en casa.

El sucesor del matcha: estética y nutrición

Para muchos expertos en tendencias culinarias, el Ube Latte es el sucesor definitivo del té matcha. No solo es un producto altamente fotogénico, ideal para plataformas como Instagram y TikTok, sino que también aporta un perfil nutricional sumamente interesante.

El ube es un tubérculo de color morado intenso originario de Filipinas. Los estudios científicos lo señalan como una fuente segura de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas (especialmente vitamina C y algunas del complejo B) y minerales esenciales como el potasio y el manganeso.

Beneficios para la salud y poder antioxidante

Además de su sabor, el ube es rico en antioxidantes, especialmente antocianinas. Estos compuestos son los responsables de su color y se caracterizan por:

Reparar el daño celular causado por los radicales libres.

causado por los radicales libres. Combatir la inflamación crónica , precursora de diversas enfermedades.

, precursora de diversas enfermedades. Mejorar la digestión gracias a su aporte de fibra ( 4 g por cada 100 g ).

gracias a su aporte de fibra ( ). Apoyar la salud cardiovascular y el control del azúcar en sangre.

Con un aporte de potasio (555 mg/100 g) y el 40% del valor diario recomendado de vitamina C, esta raíz es mucho más que una simple moda visual.

Cómo preparar un Ube Latte saludable en casa

El Ube Latte es una bebida cremosa que puedes personalizar según tus preferencias. Aquí te enseño cómo lograr esa textura perfecta con ingredientes accesibles.

Ingredientes

1-2 cucharaditas de extracto o polvo de ube .

. 120-150 ml de leche (se recomienda leche de almendra o leche de coco para una versión más saludable).

(se recomienda o para una versión más saludable). 1-2 cucharaditas de endulzante natural (miel, sirope de arce o stevia al gusto).

(miel, sirope de arce o stevia al gusto). 1 shot de espresso o café fuerte (opcional, aprox. 60 ml).

o café fuerte (opcional, aprox. 60 ml). Hielo (solo para la versión fría).

(solo para la versión fría). Topping opcional: un toque de canela o una nube de espuma de leche.

Pasos para la preparación

Base de color: Disuelve el polvo o extracto de ube en 1 o 2 cucharadas de agua (o leche caliente) hasta obtener una pasta suave y sin grumos. Mezcla principal: Añade la leche de tu elección. Si la prefieres caliente, caliéntala entre 65-70°C sin que llegue a hervir. Agrega el endulzante y bate ligeramente para crear espuma. Montaje (Versión Fría): Llena un vaso alto con hielo, vierte la mezcla de leche con ube y, finalmente, añade el café encima. Esto creará unas capas vistosas dignas de barista. Montaje (Versión Caliente): Mezcla todos los ingredientes en una taza y disfruta de su cremosidad. Decoración: Termina con un toque de canela y sirve inmediatamente.

