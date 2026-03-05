Este es el mejor ejercicio para el corazón y probablemente lo evitas

Cuando se trata de la salud cardíaca, cualquier actividad física que sea amable para tu cuerpo puede ser muy efectiva. Durante décadas, los médicos y cardiólogos han recomendado las caminatas, trotar o andar en bicicleta, sin embargo, estudios recientes afirman que hay un ejercicio cotidiano que suele evitarse y que podría ser el más beneficioso para tu corazón.

Se trata de subir escaleras, una práctica que no requiere membresía en un gimnasio ni ropa especial, además de que puedes hacerlo en múltiples lugares: parques, estaciones y hasta el edificio donde resides.

Lee también: Cuántos vasos de agua debes tomar al día para cuidar la presión arterial

Por qué subir escaleras es el mejor ejercicio para el corazón

A diferencia de caminar en terreno plano, el movimiento vertical obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad en períodos cortos.

Según el doctor Arnold Meshkov, cardiólogo certificado en medicina interna y ecocardiografía, que reside en Filadelfia, cada tramo de las escaleras representa un pequeño reto cardiovascular: el ritmo cardíaco se eleva rápidamente y el organismo entra en un esquema similar al entrenamiento por intervalos.

Este esfuerzo controlado mejora la capacidad cardiorrespiratoria, fortalece el músculo cardíaco y favorece una mejor oxigenación de los tejidos. “El cuerpo gestiona esta demanda aumentando la producción de sangre que bombea el corazón y suministrando más sangre y oxígeno de lo que se necesitaría en reposo”, explica el experto, citado por The Skimm.

Adicionalmente, diversos estudios observacionales han señalado que subir más de cinco tramos de escaleras al día puede asociarse con una reducción significativa del riesgo de enfermedad cardiovascular, cercana al 20%.

Además, el trabajo muscular que implica elevar el peso corporal activa grandes grupos del tren inferior, como cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Esta combinación de ejercicio aeróbico y fortalecimiento convierte a las escaleras en una práctica muy completa en poco tiempo.

A diferencia de caminar en terreno plano, el movimiento vertical obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad en períodos cortos. Crédito: Dusan Petkovic | Shutterstock

Cómo practicar de forma segura la subida de escaleras

La clave no es la velocidad, sino la constancia. No se trata de competir ni de subir corriendo, sino de mantener un ritmo firme y controlado. Para quienes tienen molestias en las rodillas o menor condición física, lo recomendable es comenzar con pocos tramos, usar siempre el pasamanos y apoyar bien toda la planta del pie en cada escalón.

Quienes viven en casas de una sola planta pueden recurrir a escaleras de espacios públicos o utilizar un banco o escalón firme en casa para simular el movimiento.

Cuidar el corazón no siempre implica largas sesiones de ejercicio. A veces, basta con elegir las escaleras en lugar del ascensor. Los expertos recuerdan que un gesto cotidiano puede marcar una diferencia profunda en la salud cardiovascular a largo plazo.

Te puede interesar:

· ¿Es posible limpiar el hígado en 3 días? Médicos cuentan la verdad

· 5 fármacos para el resfriado que pueden aumentar la presión arterial

· Harvard recomienda esta dieta para cuidar el intestino, reducir inflamación y mejorar tus defensas