5 fármacos para el resfriado que pueden aumentar la presión arterial

Si eres hipertenso, el resfriado es una afección que debes tratar cuidadosamente, ya que algunos medicamentos de venta libre para aliviar la congestión nasal, la tos y el dolor de cabeza pueden aumentar la presión arterial y alterar el control de la enfermedad.

El principal grupo de fármacos que genera preocupación es el de los descongestionantes. Según explica el portal médico Mayo Clinic, estos actúan estrechando los vasos sanguíneos para reducir la inflamación en las fosas nasales, sin embargo, ese mismo efecto puede dificultar el flujo sanguíneo y provocar un aumento de la presión.

Los 5 fármacos para el resfriado que elevan la presión arterial

1. Pseudoefedrina

La pseudoefedrina es uno de los descongestionantes más conocidos. Se encuentra en muchos productos para la gripe y los senos paranasales. Al contraer los vasos sanguíneos, puede elevar la presión arterial y acelerar el ritmo cardíaco, especialmente en personas con hipertensión no controlada.

2. Efedrina

La efedrina tiene un mecanismo similar. Aunque hoy se utiliza menos que en el pasado, todavía puede estar presente en algunos preparados. Su efecto estimulante puede generar incrementos en la presión y en la frecuencia cardiaca.

3. Fenilefrina

La fenilefrina es común en fórmulas combinadas para el resfriado. Aunque se considera más suave que la pseudoefedrina, también produce vasoconstricción. En personas sensibles, puede provocar aumentos de presión.

4. Nafazolina

La nafazolina suele encontrarse en gotas nasales. Aun cuando su aplicación es local, puede absorberse y generar efectos sistémicos, incluidos cambios en la presión arterial si se usa en exceso o por varios días.

5. Oximetazolina

La oximetazolina, presente en aerosoles nasales, funciona de manera similar. Su uso prolongado no solo puede causar efecto rebote en la congestión, sino también influir en la presión arterial en ciertos pacientes.

Además de estos ingredientes, conviene revisar si el producto contiene sodio, ya que un exceso puede contribuir a elevar la presión.

La fenilefrina es común y efectivo en fórmulas combinadas para el resfriado, pero es un fármaco que puede elevar la presión arterial. Crédito: ZikG | Shutterstock

¿Cómo aliviar los síntomas del resfriado si eres hipertenso?

Ante dudas frente a un descongestionante nasal, lo más prudente es consultar con un profesional de salud, incluso si es de venta libre. Así podrá valorar alguna opción más saludable para tu condición.

Para aliviar los síntomas sin afectar la presión arterial, se pueden considerar estas alternativas:

Utilizar atomizadores nasales de solución salina para limpiar las fosas nasales.

Optar por analgésicos como aspirina o acetaminofén para la fiebre y el dolor, evitando antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno, que pueden elevar la presión.

Hacer gárgaras con agua tibia y sal para la irritación de garganta.

Beber abundantes líquidos como agua, té o sopa.

Usar humidificadores de vapor frío para mejorar la respiración.

Descansar lo suficiente para favorecer la recuperación.

Si los síntomas empeoran, duran más de diez días o aparecen molestias como dolor en el pecho o dificultad para respirar, es fundamental buscar atención médica. Cuidar la presión arterial durante un resfriado es tan importante como aliviar la congestión.

