Netflix revela ‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en la plataforma

El año pasado, ‘KPop Demon Hunters’ se convirtió en un fenómeno de la animación y meses después de su estreno sigue liderando las listas de Netflix.

Hace poco, Netflix presentó un informe el ‘What We Watched’ que revela que durante los últimos seis meses, de julio a diciembre de 2025, los suscriptores vieron 96 mil millones de horas de contenido. Lo que más vieron durante esta época fue la película animada, la cual incluso tuvo que tener un estreno en sala de cines posterior a su estreno en la plataforma.

Este informe rastrea la participación dividiendo el total de horas vistas por la duración y muestra que ‘KPop Demon Hunters’ acumuló 482 millones de visualizaciones este semestre, y con esa cifra logró romper récords previos establecidos por cualquier título en una ventana de seis meses.

A finales del 2025, también se había informado que la película alcanzó los 500 millones de visualizaciones en Netflix, lo que hace que la producción de Sony Pictures Animation se convierta en la película más exitosa del gigante del streaming.

Otros números revelados por Netflix

El mismo informe, reveló que en el sector de televisión, la segunda temporada de ‘Wednesday’ lidera las listas con 124 millones de visualizaciones, y la temporada final de ‘Stranger Things’ registró 94 millones de visualizaciones.

Estos números que ha presentado Netflix también sirve como una especie de termómetro para el sector, pues también se pudo identificar que el contenido internacional representa más de un tercio de las reproducciones.

Entre todo el contenido hecho fuera de Estados Unidos, resalta el producido por Corea del Sur. Estas producciones lideran la programación internacional con series como ‘Bon Appétit’ y ‘Your Majesty’, y también la película de ciencia ficción ‘The Great Flood’.

