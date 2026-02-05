Regresa ‘Stranger Things’, ahora con una serie animada

Aunque la historia principal encontró su punto final, los hermanos Duffer insisten en empujar sus bordes y ahora abren otra puerta (esta vez animada) con “Stranger Things: Tales From ’85”, una producción de Netflix que apuesta por el misterio a escala humana y el encanto ochentero que definió el origen de la saga.

Dirigida por Eric Robles, la serie ubica su cronología en un hueco muy interesante del canon oficial: el invierno de 1985, justo después de que Eleven clausura el portal del laboratorio, pero antes de que el pueblo vuelva a ser arrastrado al caos en la tercera temporada.

Una amenaza que nace bajo la nieve

Hawkins parece haber recuperado la calma, pero el silencio no dura mucho. Bajo el frío del ’85 algo despierta, algo que no amenaza al mundo entero, pero sí la cotidianidad del pueblo. Robles lo resume con una premisa concreta:

“Estos niños no están salvando al mundo, están salvando al pueblo”, señala el showrunner en declaraciones recogidas por Netflix.

Ese enfoque más íntimo alimenta la nueva aventura del Hawkins Investigators Club, una iniciativa liderada por Dustin para vigilar posibles anomalías ahora que el portal está cerrado, al menos, en apariencia.

Ahora enfrentarán criaturas que mezclan rastros de la tecnología del laboratorio con materia salida directamente del Upside Down, lo que da forma a un tipo de amenaza más pequeña, pero igual de inquietante.

Volver a pasar el rato con el grupo original

La serie también funciona como una vuelta a las dinámicas que enamoraron al público. “Tales From ’85” recupera al grupo original en un momento de transición: el romance entre Mike y Eleven apenas empieza a tomar forma, y la relación entre Max y Lucas se profundiza con matices nuevos.

La ausencia de adultos en la primera línea de defensa hace que la responsabilidad recaiga por completo en ellos. Proteger a Eleven no sólo es un acto de amistad: también es una medida urgente para evitar que el gobierno vuelva a irrumpir en sus vidas.

Con claras inspiraciones en The Goonies, E.T. y otras joyas del cine ochentero, esta nueva ventana al universo de Hawkins apuesta por la aventura clásica con un toque de misterio sobrenatural.

“Stranger Things: Tales From ’85” llegará a Netflix el 23 de abril, lista para demostrar que aún quedan historias por contar en el pueblo más inquietante de Indiana.

