Leyenda brasileña Cafú cree que el Mundial 2026 está uniendo a Estados Unidos, México y Canadá

Desde Los Ángeles, donde Cafú tocó la gloria levantando la Copa del Mundo hace tres décadas, la leyenda brasileña habló sobre cómo el Mundial 2026 está transformando a Estados Unidos y su impacto en las relaciones con los coanfitriones México y Canadá.

En conversación exclusiva con El Diario de Nueva York, el capitán eterno de Brasil afirmó que el Mundial 2026 está tendiendo puentes entre Estados Unidos y sus vecinos México y Canadá.

Bajo su óptica, el poder social de la Copa del Mundo es capaz de limar asperezas, derribar muros. “El fútbol es una de las mayores herramientas de inclusión social que existen en el mundo”, sostuvo.

En un mundo cada vez más polarizado y en conflicto constante, Cafú aseguró que la fuerza simbólica del balón tiende puentes y une naciones.

“Esa pelota de fútbol, esa cosita llamada pelota, tiene un poder que es impresionante. Está uniendo a Estados Unidos, México y Canadá. Está logrando la unión de estos tres países en pro de un único objetivo: una Copa del Mundo. Hace que el mundo hable en este momento el mismo idioma: el idioma del fútbol”, expresó.

Estados Unidos, el recuerdo imborrable de Cafú

Tres décadas después, Cafú sigue recordando con orgullo y nostalgia aquella tarde californiana en la que Brasil tocó el cielo en el mítico Rose Bowl de Pasadena, ante 94.000 espectadores y tras una final épica que terminó 0–0 y se definió 3-2 en penales ante Italia.

“La emoción es siempre muy reciente cuando se habla de Estados Unidos, se habla de Los Ángeles, donde tuve la oportunidad de disputar mi primera Copa del Mundo, mi primera final de Copa del Mundo”, expresó.

Ese 17 de julio de 1994 fue el día en el que Roberto Baggio murió de pie fallando el penal decisivo. Aunque el mayor recuerdo de la leyenda fue cuando en el minuto 21 el lateral derecho titular se lesionó y un joven Cafú tuvo que asumir la responsabilidad.

“El mayor recuerdo que tengo de la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 es la final. Cuando Parreira dice: ‘Jorginho va a salir, va a entrar Cafú. Sale el 2 y entra el 14. Ese es el mayor recuerdo que tengo”, evocó.

“Es un recuerdo muy bonito que todavía siento muy cerca de lo que significa una Copa del Mundo. Estoy muy feliz de estar aquí en Los Ángeles y muy feliz de ver esa Copa del Mundo nuevamente”, reconoció.

La radiografía de Cafú sobre Brasil para el Mundial 2026

La última vez que Brasil alzó una Copa del Mundo lo hizo de la mano de Cafú como capitán en Corea y Japón 2002. Desde entonces, la ‘Canarinha’ ha quedado relegada al ostracismo y viviendo del brillo de un pasado glorioso que no ha podido recuperar.

Por primera vez en la historia están siendo entrenados por un estratega no brasileño. En ese contexto, Cafú insiste en que la selección tiene presente mejor al que muchos imaginan.

“Brasil viene muy bien entrenado, viene muy bien posicionado. Es consciente de lo que necesita cuando se habla de disputar una Copa del Mundo, principalmente aquí en Estados Unidos. Nosotros tuvimos poco tiempo de entrenar con este nuevo entrenador que llegó ahora (Carlo Ancelotti), pero Brasil viene muy motivado y eso es muy bueno”, analizó.

Brasil debutará en el Mundial 2026 el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Marruecos por el Grupo C.

Luego continuará su camino el 19 de junio frente a Haití en Filadelfia y cerrará la fase de grupos el 24 de junio contra Escocia en Miami.



Sigue leyendo:

· Leyenda brasileña Bebeto descarta a Carlo Ancelotti y sugiere a Renato Gaúcho como entrenador de Brasil

· Bebeto critica el presente de Brasil de cara al Mundial de 2026: “No estamos bien”

· A 100 días del Mundial 2026, FIFA presenta un póster que fusiona la esencia de Estados Unidos, México y Canadá