A 100 días del Mundial 2026, FIFA presenta un póster que fusiona la esencia de Estados Unidos, México y Canadá

Con 100 días restantes en el calendario para que el balón empiece a rodar en el Mundial 2026, este martes, la FIFA lanzó el póster oficial de la competición con un diseño tipo ‘collage’ abstracto que fusiona la esencia de los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Cada ciudad en la que se jugará algún encuentro del Mundial 2026 cuenta con su póster oficial y pueden ser adquiridos en la página oficial de la FIFA. Sin embargo, este último se trata de la competición en general y contiene referencias culturales de los tres países.

En el caso de México, muestra un águila, animal que aparece en el escudo nacional del país. Asimismo, aglomera otras aluciones como flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca y un sombrero mariachi.

La parte central del póster crea la silueta de un futbolista que se completa con las barras y estrellas azules, rojas y blancas que aparecen en la bandera de Estados Unidos.

La ilustración también utiliza elementos visuales que evocan a la idiosincrasia canadiense, como el alce, un ganso canadiense o un arrendajo azul.

El Póster Oficial de la #CopaMundialFIFA. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 3, 2026

Por primera vez en la historia de un Mundial, un póster es creado por tres artistas. En este caso, cada ilustrador representaba a un país anfitrión. Por Canadá está Carson Ting; por México, Minerva GM y Hank Willis Thomas por Estados Unidos.

El cartel oficial del Mundial 2026 se presenta en un formato de 24×36 pulgadas, impreso en papel brillante de 100 libras y con tintas de alta calidad.

Forma parte de la colección de obras de arte oficiales del torneo y está disponible, sin marco, en la página oficial de la FIFA en una fase de preventa y con un valor que ronda los $25 dólares.

El Mundial 2026 empieza en México el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca. Terminará el 19 de junio con la final disputándose en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



