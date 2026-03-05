Matt Duffer, cocreador de ‘Stranger Things’, presume su hogar en Manhattan

Tras el final de ‘Stranger Things’, el guionista Matt Duffer ha decidido compartir más información sobre su vida personal y ahora ha compartido cómo luce su hogar en Manhattan, Nueva York, el cual se encargó de reformar.

Duffer, quien creó la exitosa serie de Netflix junto con Ross, hizo un recorrido por la propiedad para la revista especializada ‘Architectural Digest’. Le confesó al medio que, tras comprar el apartamento y saber que tenía que hacer una reforma, no tenía muchas ideas de cómo hacerlo.

El apartamento data de 1929 y se asegura que durante todo este tiempo no se había hecho ningún tipo de reforma al sitio, solo se le instaló un falso techo en los años 50, según informa ‘Architectural Digest’. El resultado de la reforma se acaba de mostrar, pero no se tiene certeza sobre cuándo y a qué precio el guionista y Sarah Hindsgaul compraron la propiedad.

Hay que recordar que Duffer ha tenido una relación sentimental con Hindsgaul desde el 2012, cuando trabajaron juntos en la película independiente ‘Vessel’. Ella también formó parte de ‘Stranger Things’ como estilista. Hasta la fecha han tenido dos hijas, quienes también fueron parte del recorrido por el apartamento.

Las características originales que se quedaron en la propiedad son una chimenea de leña, la cual ahora forma parte de todo el diseño de interiores que estuvo a cargo de Kyle O’Donnell, de Gramercy Design. También se encargaron de restaurar los pisos de roble.

Hindsgaul le dijo a ‘Architectural Digest’: “Me pareció glorioso, con habitaciones grandes con puertas francesas y un pequeño espacio exterior que no requería mucho mantenimiento”.

El apartamento tiene 2,300 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además, esta impresionante propiedad cuenta con tres encantadoras terrazas ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

También explican que su estilo para decorar fue cambiando sobre la marcha: “Al principio íbamos a lo seguro, pero luego presentamos opciones de diseño más atrevidas y siguieron aceptando. Se convirtió en un apartamento mucho más divertido y fantástico”, explicó el diseñador encargado del proyecto.

