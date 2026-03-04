Venden casa de Ivana Trump por $14 millones de dólares

Tras cuatro años entrando y saliendo del mercado de bienes raíces, la casa de la fallecida Ivana Trump ha sido vendida por $14 millones de dólares. La cifra por la que se cerró la venta está muy por debajo de lo que se pedía inicialmente por el sitio.

La confirmación de la venta oficial fue compartida por ‘The Wall Street Journal’, pero por ahora no se tiene información sobre la identidad de su nuevo propietario. Lo cierto es que ahora tiene una pieza que es parte de la historia de Donald Trump, pues su exesposa se encargó de hacer extensas reformas en este lugar, además de habitarla.

Ivana Trump compró la residencia, ubicada en Upper East Side, Nueva York, en 1992 por $2.5 millones de dólares. Durante tres décadas, la socialité se encargó de hacer extensas reformas en la casa de cinco plantas.

Además de las comodidades dentro de la propiedad, se tiene que destacar cómo luce, pues entre la reforma se incorporaron detalles excéntricos como estampado de leopardo, mármol rosa, lámparas de araña de cristal y mucho oro.

Aunque la propiedad fue comprada en 1992, mismo año en que Ivana y Donald Trump se divorciaron, esta residencia sirvió como hogar para sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka Trump, durante su adolescencia y juventud.

Durante años pudieron disfrutar de una casa de 8,725 pies cuadrados distribuidos en cinco plantas con cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, dos cocinas pequeñas, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta propiedad comenzó a entrar y salir de mercado poco después de que se confirmara la muerte de Ivana, el 14 de julio de 2022. Durante todos estos años, se tuvieron que ir tomando decisiones y rebajando su precio cada vez más para atraer compradores.

El significado de esta propiedad para la familia siempre será importante, pues además de haberse criado allí, fue en esta misma casa que Ivana murió tras caer por las escaleras.

Tiempo después de la muerte, su hijo Eric Trump recordó en una entrevista para ‘The Wall Street Journal’ las fiestas que se organizaban allí y aseguró que “a mi mamá le encantaba esa casa”.

Sigue leyendo:

• Piden $49.9 millones de dólares por una casa relacionada con Jennifer López y Ben Affleck

• Tony Parker vuelve a rebajar el precio de su mansión en Texas

• Piden $12.68 millones de dólares por la casa vacacional de Cary Grant