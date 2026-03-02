Piden $49.9 millones de dólares por una casa relacionada con Jennifer López y Ben Affleck

A finales de enero de este año, salió del mercado de bienes raíces la casa en Beverly Hills, California, que Ben Affleck y Jennifer López han intentado vender desde que anunciaron su divorcio. Pero ahora está disponible una de las propiedades que visitaron antes de decidirse por la mansión de Beverly Hills que ahora no logran vender.

Esta propiedad fue una de las cuatro que consideraron comprar. En su momento, en 2023, estaba disponible por $64 millones de dólares y ahora está listada por $49.9 millones de dólares. La falta de interesados también ha hecho que su precio se vaya rebajando con el tiempo.

Según ‘New York Post’, esta fue una de las opciones favoritas de Affleck, pero no de López, e incluso aseguran que esto fue uno de los primeros conflictos que vivieron en el matrimonio. Hay que recordar que cuando se anunció la separación, se dijo que el actor nunca estuvo feliz con la mansión en Beverly Hills que compraron.

La opción que ahora se ofrece por mucho menos está ubicada en Pacific Palisades, una zona muy querida por Affleck. Incluso, tras la separación, el actor pagó $20.5 millones de dólares por una casa en esa misma zona.

La casa principal tiene una extensión de 16,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Westside Estate Agency, se describe la propiedad como “una de las propiedades más notables e icónicas de Los Ángeles”. De su interior destaca “un estudio con vistas panorámicas, una sala multimedia profesional, una amplia sala de juegos con acceso al patio trasero, lavanderías en dos niveles, dos salas de juegos y una gran cocina y sala familiar”.

Adicional a la casa principal, hay una casa para huéspedes con todas las comodidades. Al exterior, la propiedad cuenta con extensas áreas verdes, piscina, área de spa, terraza, chimenea y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

