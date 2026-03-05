Mexicana Regina Sirvent acelera en el “Barbie Dream Team”

Las pistas de carreras no suelen asociarse con muñecas, pero esa idea acaba de cambiar por completo. La piloto mexicana, Regina Sirvent Alvarado, una de las figuras más visibles del automovilismo en su país, ahora forma parte del primer “Barbie Dream Team”, una iniciativa presentada por Mattel para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La propuesta reúne a mujeres de distintas disciplinas que han dejado huella en el deporte, la ciencia y la música. Cada una tendrá su propia muñeca inspirada en su historia, un gesto simbólico con el que la marca busca mostrar a las niñas ejemplos reales de liderazgo y talento.

Desde su aparición en 1959, Barbie ha rendido homenaje a más de 100 mujeres que han marcado cambios importantes en diferentes industrias. La nueva iniciativa continúa esa línea al destacar trayectorias que amplían la manera en que las niñas imaginan su futuro.

Regina Sirvent y otras mujeres que inspiran

Dentro del grupo seleccionado aparece Regina Sirvent Alvarado, quien ha construido una carrera notable dentro del automovilismo profesional en México. Su presencia en el “Barbie Dream Team” reconoce su trabajo en las pistas y también la posiciona como referente para jóvenes interesadas en un deporte históricamente dominado por hombres.

El equipo incluye además a varias figuras internacionales. Entre ellas aparece Serena Williams, leyenda del tenis estadounidense con 23 títulos individuales de Grand Slam y una sólida carrera empresarial.

También forma parte Kellie Gerardi, astronauta estadounidense dedicada a la investigación y especialista en carga útil. A la lista se suma Chloe Kelly, futbolista británica que se ha convertido en uno de los rostros más visibles del fútbol femenino contemporáneo.

El grupo continúa con Helene Fischer, una de las artistas pop más influyentes de Alemania, así como Zoja Skubis, montañista polaca que se convirtió en la mujer más joven de su país en alcanzar la cima del Manaslu y del Monte Everest.

Completan el equipo la surfista australiana Stephanie Gilmore, la primera mujer en conquistar ocho títulos mundiales de la World Surf League, y la jugadora india de cricket Smriti Mandhana, la primera deportista de su país en anotar un siglo en los tres formatos del deporte.

Nathan Baynard, vicepresidente y director de Barbie en Mattel, explicó el espíritu detrás de la iniciativa: “Barbie siempre ha defendido que las niñas puedan ser lo que quieran. Desde astronautas hasta empresarias, Barbie ha roto barreras y redefinido lo que es posible, encendiendo la imaginación e inspirando a generaciones de niñas a soñar sin límites”.

El directivo también destacó el valor del nuevo equipo: “Este Día Internacional de la Mujer estamos orgullosos de ampliar ese legado con el lanzamiento de nuestro ‘Barbie Dream Team’, celebrando a un grupo extraordinario de referentes mundiales que están abriendo el camino para las próximas generaciones”.

Un mes de celebraciones para los fans de Barbie

Este homenaje no se limita a las muñecas. Mattel anunció varias actividades a lo largo de marzo para celebrar el legado de la marca. Una de ellas es “Barbie Dream Days”, una iniciativa con promociones especiales en muñecas y accesorios disponibles en tiendas como Toys R Us, Toy Planet, Juguettos y Carrefour entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

El calendario se completa con el “Barbie Dream Fest”, el primer festival dedicado por completo a la marca. El evento se celebrará del 27 al 29 de marzo en Fort Lauderdale, Florida, y reunirá a fans de todo el mundo en una experiencia que incluirá charlas, actividades inmersivas y encuentros con figuras inspiradoras como Serena Williams, Angel Reese, la doctora Swati Mohan y Madison Marilla.

