Neoyorquinos temen un “ataque” a sus bolsillos y autoridades alertan sobre ola de especulación ante conflicto en Medio Oriente

A varios días de las operaciones bélicas activas de Estados Unidos en Irán, en el contexto del intercambio de misiles y en un escenario de guerra declarado, los cuatro principales índices bursátiles del país se han visto afectados y el precio del barril de petróleo ha superado los $76.

Sin embargo, en los barrios de clase trabajadora de Nueva York, aquellos que carecen de inversiones bursátiles y de conocimiento sobre Wall Street, persiste el temor de que esta escalada militar no solo afecte la economía a través de las consecuencias directas del conflicto, sino que también genere un ataque a sus bolsillos, dadas las prácticas históricas de especulación de precios por parte de diversos sectores comerciales ante situaciones de crisis similares.

Por ello, las autoridades de Nueva York están abriendo espacios para que los consumidores denuncien ajustes de precios que por ahora serían absolutamente injustificados.

La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James instaron esta semana a los residentes y visitantes a mantenerse alerta ante la especulación de los comerciantes, ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Medio, que podría amenazar las cadenas de suministro de bienes esenciales.

El gobierno estatal calcula que los recientes acontecimientos mundiales podrían provocar la interrupción o el retraso de envíos, lo que podría afectar las importaciones estadounidenses y generar precios injustos o excesivos para los consumidores. Esto podría incluir alimentos, productos farmacéuticos, gasolina y otros bienes de consumo.

“Tras la acción militar estadounidense en Irán, Nueva York está intensificando sus esfuerzos para proteger a nuestros residentes de la frecuente explotación del consumidor durante emergencias o interrupciones anormales del mercado”, declaró la gobernadora Kathy Hochul.

La mandataria estatal hizo un llamado a todos los neoyorquinos para que denuncien la especulación de precios en productos esenciales, desde gasolina hasta comestibles, para garantizar que se responsabilice a quienes cometen actos inescrupulosos.

Por su parte, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, insistió en que no hay excusa para aumentar injustamente los precios de los bienes y servicios esenciales.

Asimismo, el secretario de Estado de Nueva York, Walter T. Mosley expuso que si bien los eventos en el Medio Oriente escapan al control de Nueva York, pueden afectar el precio de los alimentos y el combustible.

“Animamos a los neoyorquinos a protegerse a sí mismos y a los demás denunciando cualquier sospecha de especulación de precios para que se investigue y se tomen las medidas pertinentes”, aseveró.

Se anima a los consumidores que consideren haber sufrido precios excesivamente altos a documentar el incidente con recibos o fotos y presentar una queja ante la Fiscalía General del Estado de Nueva York. Para presentar una queja, complete el formulario de denuncia de especulación de precios en: NYSOAG PGC Form.

Asimismo, el ⁠presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams proyectó que es demasiado pronto para evaluar el ‌impacto de la guerra con ‌Irán en la inflación, porque a su criterio: “La economía estadounidense depende mucho menos del petróleo importado que antes y ha demostrado ser resistente ‌a las crisis ⁠de los precios de la energía”.

En las últimas horas un comentario recurrente en comercios de Nueva York es que podría estar cerca un nuevo ajuste del precio de los alimentos. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

Hay razones para el temor

“Ya hemos visto en el pasado que cuando hay una guerra la gasolina se dispara y eso incide en el precio de los alimentos. Ya estamos sobreviviendo. Ya la inflación está incontrolable. Quizás a nosotros los pobres también nos están lanzando un misil”, dijo Carmen Linares, una jubilada puertorriqueña residente de Harlem.

El temor de Samuel no es producto de su imaginación.

Hay registros históricos muy claros desde 1970 que coinciden en que cada vez que hay cierta inestabilidad en el Medio Oriente, especialmente en regiones clave para la producción de petróleo, hay un patrón claro de aumento de precios de la energía.

Esto se ha traducido en el impulso de los precios en la Gran Manzana con efectos más visibles en la gasolina, alimentos, bienes importados, calefacción y electricidad.

Por ejemplo, tras la guerra de Yom Kippur y el embargo petrolero árabe entre 1973 y 1974, los precios del petróleo se cuadruplicaron, la gasolina y la calefacción subieron fuertemente. En general los registros muestran que la inflación anual pasó de 6% en Nueva York a 12% hace 52 años.

En efecto ya hay algunos datos que muestran la presión inflacionaria en el país.

De acuerdo con un reporte del Financial Times (FT) “los precios promedio de la gasolina regular aumentaron hasta 3,109 $ por galón el martes 3 de marzo, más altos que al final de la administración de Joe Biden y superiores a los 2,951 $ de hace una semana”.

El medio especializado en finanzas explica que el salto en los precios en las estaciones de servicio, es directamente provocado por interrupciones en el suministro global de crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la contraofensiva de Teherán.

El presidente Donald Trump admitió el martes que los precios del petróleo y la gasolina han subido, pero confía en que disminuirán una vez que finalice el conflicto.

“Los precios del petróleo están un poco altos por un tiempo, pero en cuanto esto termine, esos precios van a bajar, creo, incluso por debajo de antes”, aseguró el mandatario en la Oficina Oval.

Los economistas proyectan que por cada alza de $10 dólares en el precio de un barril de petróleo, los precios del combustible subirían 25 centavos.

Efecto dominó

La cancelación de decenas de vuelos en los aeropuertos del área tri estatal de Nueva York desde y hasta el hubs del Medio Oriente y especialmente a Israel, genera un impacto directo e indirecto en varias capas de la economía local, descrito por algunos analistas en un espiral que implica menos horas trabajadas por empleados de las líneas áreas, menos viajes para los trabajadores del volante, un descenso del turismo local, cancelación de miles de reservaciones hoteleras, menos consumo y propinas para la fuerza laboral de la hospitalidad en la Gran Manzana.

Los cierres del espacio aéreo en ocho países han provocado más de 11,000 cancelaciones de vuelos, lo que ha afectado a más de un millón de pasajeros y ha impactado gravemente a aeropuertos como Dubái, Doha y Abu Dabi.

De acuerdo con datos de la oficina turística de la ciudad de Nueva York (NYC & Company) hay algunas tendencias claras: los turistas del Medio Oriente suelen gastar más que el visitante promedio en hoteles de lujo, restaurantes, compras y entretenimiento.

Gran parte de los turistas del Golfo Pérsico se alojan en hoteles de 4 o 5 estrellas, visitan Broadway, museos y gastan en tiendas de lujo.

De cheque en cheque

En el caso específico de la ciudad de Nueva York, se reporta un aumento en el precio del combustible de 10 centimos en promedio en los últimos tres días. Lo que está claro es que hasta el mes de febrero el galón cerró con un precio promedio de $2,75, según las tablas compartidas por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA).

“Los precios más altos de la gasolina golpean en un momento en que los efectos de los aranceles y la inflación persistente de servicios aún se sienten. Un impulso de la inflación en esta etapa cuando llevamos cinco años de aumentos, por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, es preocupante”, explicó al FT Diane Swonk, economista jefe de la consultora KPMG.

Varios analistas señalan que la perspectiva de un mayor aumento en el costo de la energía pesará con fuerza sobre los hogares, especialmente aquellos que viven de “cheque a cheque”.

“El 40% de nuestra economía está compuesta por personas que no ahorran y viven semana a semana según sus salarios y otras fuentes de ingreso. Si siguen aumentando los precios de la energía, tendrá un grave impacto en gran parte de la población”, advirtió Ed Morse, asesor senior de Hartree Partners.

la suspensión de vuelos provoca un efecto dominó sobre los bolsillos de los trabajadores: aumenta costos de transporte, reduce ingresos de empleados del sector turismo y aerolíneas, y contribuye a un mayor gasto en bienes y servicios afectados por la guerra y la inflación.

Si quieres, puedo hacer un cuadro estimativo de cuánto podrían perder o gastar de más los trabajadores promedio en Nueva York si las cancelaciones de vuelos se mantienen durante 2–3 semanas. Esto da una idea concreta del impacto económico.

“Anticipamos este problema”

Con base a reportes de la publicación Bloomberg la administración Trump no tiene planes inmediatos de liberar petróleo de la reserva de emergencia del país, en respuesta al aumento repentino de los precios del crudo y la gasolina tras el conflicto con Irán, según una persona familiarizada con la situación.

“Las políticas de la administración Trump han llevado a la mayor producción de petróleo estadounidense de la historia, con aún más petróleo proveniente de nuestro nuevo mercado y de los acuerdos con Venezuela”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Los Departamentos de Energía y del Tesoro continuarán monitoreando los mercados petroleros y harán todo lo posible para mantener los precios estables.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el martes el inicio de un programa para mitigar los costos energéticos debido al conflicto.

“Nos verán implementar estas fases para intentar mitigar esto. Anticipamos que esto podría ser un problema”, concluyó.

Algunos efectos: