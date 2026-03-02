Letitia James anuncia cargos de homicidio contra sargento del NYPD por conducir ebria

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció de manera oficial la acusación y el arresto de la sargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Tiffany Howell, por su presunta implicación en un choque mortal que se cobró la vida de Manuel Boitel a finales de enero.

De acuerdo con la acusación, los hechos tuvieron lugar el 22 de enero. Howell, de 47 años, se encontraba fuera de servicio cuando conducía su automóvil a alta velocidad en sentido contrario, en la Taconic State Parkway, en el condado de Westchester.

Aproximadamente a las 11:37 de la noche, el vehículo de Howell embistió de frente contra el auto de Boitel. El hombre fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto tras pasar la medianoche.

Las pesquisas de la fiscalía sostienen que Howell se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Howell compareció ante el juez George Fufido en el Tribunal del Condado de Westchester, donde se le instruyeron varios cargos graves, entre ellos: Homicidio vehicular agravado (delito grave de clase B), homicidio involuntario en segundo grado (delito grave de clase C) y homicidio vehicular en primer y segundo grado.

El juez fijó una fianza de $250,000 dólares en efectivo o una fianza parcialmente garantizada de $500,000 dólares. Si es hallada culpable del cargo principal, Howell podría enfrentar una condena de entre 8 y 25 años tras las rejas.

El caso está siendo manejado por la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) de la Fiscalía General. Bajo el Artículo 70-b de la Ley Ejecutiva de Nueva York, esta unidad tiene el mandato de investigar cualquier incidente donde un oficial de policía (este o no de servicio) cause la muerte de una persona.

Howell deberá presentarse de nuevo el próximo 18 de marzo ante la jueza Anne B. Bianchi.

