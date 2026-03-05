Nueva York busca mantener el horario de verano todo el año: qué dice el proyecto de ley y qué estados deben aprobarlo

El cambio de hora en Estados Unidos vuelve a generar debate, especialmente en el noreste del país. En el estado de Nueva York, los legisladores han intentado avanzar con una propuesta que permitiría mantener el horario de verano durante todo el año, eliminando así los ajustes de reloj que ocurren cada primavera y otoño.

El proyecto de ley fue presentado el año pasado en el Senado estatal y busca establecer el horario de verano como el horario estándar permanente tanto en el estado como en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la iniciativa enfrenta varios obstáculos antes de poder entrar en vigor.

Desde su presentación, el proyecto ha sido remitido al sistema judicial estatal en 2 ocasiones: primero en enero de 2025 y nuevamente en enero de este año. Este proceso forma parte del análisis legislativo necesario antes de que la propuesta pueda avanzar hacia una votación final.

Pero, incluso, si Nueva York aprueba la ley, eso no sería suficiente para que el cambio se aplique de inmediato.

La condición clave: acuerdos entre estados vecinos

Para que el horario de verano permanente se convierta en realidad en Nueva York, se requiere que varios estados del noreste aprueben leyes similares.

Entre ellos se encuentran Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania y Vermont. La razón es que los legisladores buscan mantener coherencia horaria en una región altamente interconectada en términos económicos, laborales y de transporte.

Millones de personas se desplazan diariamente entre estos estados para trabajar o estudiar, por lo que mantener el mismo horario es considerado esencial para evitar confusiones en horarios de trenes, vuelos, mercados financieros y actividades comerciales.

Hasta ahora, legisladores en algunos de estos estados han presentado iniciativas similares o han discutido el tema en sus respectivas legislaturas. Sin embargo, ninguna de esas propuestas se ha convertido en ley todavía.

Esto significa que, aunque el proyecto avance en Nueva York, el cambio dependerá de una coordinación regional que aún no se ha concretado.

Aunque NY busque no hacer el cambio de horario, esto no depende únicamente del estado sino que deberán tomar en cuenta la decisión de los aledaños. (Foto: Shutterstock)

Los estados que ya no cambian la hora

Aunque la mayoría de EE.UU. sigue el sistema de horario de verano, existen excepciones.

Actualmente, Hawaii y la mayor parte de Arizona son los únicos estados que no participan en el cambio de hora estacional.

Arizona decidió mantener el horario estándar de montaña durante todo el año desde 1968. La razón principal fue el clima extremadamente caluroso del estado: extender las horas de luz por la tarde implicaría más tiempo de calor intenso durante el día.

Sin embargo, dentro del estado existe una excepción. La Nación Navajo, que se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah, sí observa el horario de verano para mantener la coherencia con sus territorios en otros estados.

Por su parte, Hawaii dejó de aplicar el horario de verano en 1967. Debido a su cercanía con el ecuador, la duración del día cambia muy poco a lo largo del año, por lo que adelantar o atrasar el reloj tiene un impacto mínimo en la luz solar disponible.

Además de esos estados, varios territorios de EE.UU. tampoco observan el horario de verano. Entre ellos se encuentran Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Recordemos que el horario de verano consiste en adelantar los relojes una hora durante los meses con más luz solar para extender las horas de actividad durante la tarde.

En la actualidad, la mayoría de los estados estadounidenses adelantan el reloj una hora el segundo domingo de marzo. Posteriormente, vuelven al horario estándar el primer domingo de noviembre, cuando los relojes se atrasan nuevamente una hora.

Lo que piensan los estadounidenses sobre el horario de verano

La discusión sobre eliminar o mantener el horario de verano ha ganado fuerza en los últimos años.

Una encuesta nacional realizada por Gallup en 2025 mostró que la mayoría de los estadounidenses preferiría eliminar el sistema actual de cambios de hora.

Según el estudio, el 54 % de los encuestados se manifestó en contra del horario de verano, mientras que el 40 % dijo apoyarlo. El 6 % restante afirmó no tener una opinión clara sobre el tema.

Las críticas más frecuentes apuntan a los efectos del cambio de hora en el sueño, la salud y la productividad, especialmente durante los días posteriores al ajuste del reloj.

El tema también ha llegado al debate político nacional.

El presidente Donald Trump ha expresado en diferentes ocasiones su postura sobre el horario de verano. En diciembre de 2024 escribió en la red social X que el Partido Republicano haría lo posible por eliminar el sistema actual.

En su publicación señaló que el horario de verano era “inconveniente y muy costoso para nuestra nación”.

Sin embargo, el propio mandatario ha reconocido que el tema divide a la opinión pública. En 2025 describió el debate como un “problema 50-50”, aunque pidió a los legisladores impulsar políticas que permitan tener más luz natural al final del día.

Por ahora, el futuro del horario de verano permanente en Nueva York dependerá tanto de decisiones legislativas locales como de la capacidad de coordinar cambios similares en varios estados del noreste. Hasta que eso ocurra, el sistema actual de adelantar y atrasar los relojes seguirá vigente.

Sigue leyendo:

* Horario de verano 2026: Cuándo es el cambio de hora en EE.UU.

* Cambio de horario en EE.UU.: ¿A qué hora hay que modificar los relojes por el horario de verano?

* Cambio de horario en EE.UU.: ¿Debes adelantar o atrasar el reloj por el horario de verano?