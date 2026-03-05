Pink revela cuál fue la razón por la que se mudó a Nueva York

A inicios del 2026, Pink se mudó de Los Ángeles, California, a Nueva York y en una reciente participación televisiva, la cantante reveló que tomó la decisión para acompañar a su hija en su proceso de convertirse en actriz de Broadway.

Pink habló sobre este tema en el programa ‘The Kelly Clarkson Show’ emitido el pasado 2 de marzo, en el cual ella está asistiendo como anfitriona invitada. Para este episodio, la cantante de 46 años también invitó a su hija Willow Sage Hart, quien interpretó ‘Hopeless War’ del musical ganador del premio Tony, ‘The Outsiders’.

“En realidad nos mudamos aquí porque soy una madre increíble y también para que Willow pudiera estudiar teatro y experimentar más Broadway”, dijo Pink sobre la mudanza. Según ‘Page Six’, habría comenzado a buscar su hogar en Nueva York durante el verano del año pasado.

El mismo medio consultó con una fuente que asegura que esta mudanza también está relacionada con un nuevo proyecto de la cantante. Se dice que pasará a ser parte oficial del programa ‘The Kelly Clarkson Show’, el cual tiene sus estudios en Manhattan.

“Ella ha estado como anfitriona invitada y parece que le está yendo muy bien, y ese es el plan”, dijo la fuente a ‘Page Six’.

¿Dónde está viviendo Pink?

Aunque se dice que Pink estuvo buscando propiedades en Nueva York durante el verano del 2025, aún no se tiene certeza sobre dónde está viviendo ahora. No se sabe tampoco si compró o si solo está alquilando una propiedad.

Lo que sí se sabe es que Pink ha tenido una envidiable cartera de bienes raíces en Los Ángeles. Incluso, en los últimos años ha intentado vender algunas de esas propiedades. Aunque ha tenido varias casas, su residencia principal es una propiedad en Santa Ynez, California, donde se encuentra el viñedo donde comenzó a producir su propia marca de vino.

