Pink, ante rumores de su propio divorcio: “Yo no lo sabía”

En cuestión de unas pocas horas, varios portales de entretenimiento en Estados Unidos aseguraron que Pink y su esposo, Carey Hart, habían puesto fin a su relación tras dos décadas juntos.

Las publicaciones citaban a “fuentes cercanas” y lo presentaban como una ruptura ya consumada. El ruido creció con rapidez, sobre todo porque algunos medios replicaron la versión sin mayor contraste.

Sin embargo, fue la propia cantante quien decidió cerrar el tema desde su cuenta oficial en Instagram. Lo hizo con ironía, con un video grabado mientras caminaba por su casa, donde asegura entre risas: “Me acaban de avisar de que estoy separada de mi marido. Yo no lo sabía”.

Acto seguido dirigió un mensaje directo a quienes difundieron la historia sin consultarla: “¿También quieren contárselo a nuestros hijos?”. Pink subrayó así la ligereza con la que algunos rumores terminan afectando a su entorno más íntimo. En la misma publicación calificó lo difundido como “fake news” y “trash news”, expresiones con las que dejó claro que no existe separación ni planes de divorcio.

El origen del rumor y la reacción en cadena

El punto de partida de toda esta confusión habría sido un artículo publicado por “People”, donde se hablaba de una supuesta crisis reciente en la pareja amparándose en fuentes anónimas. Ese contenido fue rápidamente replicado por otros medios y cuentas especializadas en celebridades, lo que magnificó la historia y empujó a la cantante a intervenir públicamente.

Pink, que suele ser transparente cuando decide hablar de su vida personal, pidió además que se priorice la atención en “las noticias de verdad”, mencionando asuntos como el racismo sistémico y los casos de abuso que siguen saliendo a la luz.

“Si no lo escuchan de mí, no crean en el ruido. Pero manténganse atentos… ¡uno nunca sabe qué puede pasar después!”, afirma en el video, una frase que combina humor con una invitación a seguir únicamente lo que ella comunique por canales oficiales.

