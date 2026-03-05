Por qué un fideicomiso puede ser una mejor opción que redactar un testamento

Cuando una persona piensa en cómo distribuir sus bienes después de fallecer, lo más común es redactar un testamento. Sin embargo, expertos en planificación patrimonial señalan que en muchos casos un fideicomiso puede ofrecer ventajas importantes, especialmente cuando se busca evitar procesos judiciales largos y proteger la privacidad de la familia.

El proceso judicial es obligatorio con un testamento

Cuando alguien fallece dejando un testamento, el documento debe ser presentado ante un tribunal de sucesiones, conocido como probate court.

En ese proceso, el tribunal verifica la validez del testamento, designa a un ejecutor para administrar los bienes y supervisa la distribución del patrimonio.

En cambio, cuando los activos están colocados dentro de un fideicomiso en vida, conocido como living trust, esos bienes pueden transferirse directamente a los beneficiarios siguiendo las instrucciones del fideicomiso sin necesidad de pasar por ese proceso judicial.

Los registros del testamento se vuelven públicos

Otra diferencia importante es la privacidad.

Una vez que un testamento entra al proceso judicial, se convierte en parte del expediente público del tribunal.

Esto significa que cualquier persona puede consultar el archivo y conocer quiénes son los beneficiarios del patrimonio y el valor aproximado de los bienes.

En cambio, la administración de un fideicomiso ocurre fuera del sistema judicial. El fiduciario distribuye los bienes de manera privada, sin crear un registro público accesible.

El proceso puede tardar más de un año

Los procedimientos de sucesión rara vez son rápidos.

Antes de que el ejecutor pueda actuar, el tribunal debe nombrarlo oficialmente. Además, se debe notificar a los acreedores y respetar ciertos periodos legales de espera.

Por esa razón, muchos procesos de sucesión pueden extenderse más de un año antes de que los beneficiarios reciban los bienes.

Con un fideicomiso, el fiduciario sucesor puede comenzar a administrar y distribuir los activos inmediatamente después del fallecimiento, sin tener que esperar la aprobación de un juez.

Los costos administrativos pueden reducir la herencia

El proceso judicial también puede generar gastos adicionales.

Entre los costos más comunes se encuentran tarifas de presentación ante el tribunal, pagos por fianzas, honorarios de abogados y gastos por evaluaciones de los bienes.

En algunos estados, los honorarios pueden incluso calcularse según el tamaño total del patrimonio, lo que reduce el valor final que reciben los beneficiarios.

Cuando los bienes están dentro de un fideicomiso, se evita la administración judicial del patrimonio, lo que en muchos casos permite conservar una mayor parte del valor para los herederos.

Una herramienta que también funciona durante la vida

Otra diferencia clave es que un fideicomiso no solo funciona después del fallecimiento.

También puede utilizarse durante la vida de la persona para administrar activos y planificar cómo se distribuirán en el futuro, incluso a lo largo de varias generaciones.

Por esa razón, muchos especialistas consideran que los fideicomisos ofrecen mayor flexibilidad para proteger el patrimonio familiar y facilitar la transferencia de bienes.

