UEFA no considera una sede alternativa para Finalissima entre España y Argentina

La UEFA anunció que “no está considerando ninguna sede alternativa” para la Finalissima entre España y Argentina que está pautada a disputarse en Qatar el 27 de marzo.

Las especulaciones de un cambio de sede llegan luego del conflicto bélico en Irán. El organismo europeo detalló que la decisión se tomará la próxima semana.

La UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el “enorme esfuerzo” que están haciendo para que “el partido sea un éxito”, apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (…) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

El próximo jueves se va a dar una reunión entre UEFA y CONMEBOL.

Van a decidir dónde y cómo se va a jugar la Finalissima.

No hay suspensión oficial ni sede confirmada todavía. — Gastón Edul (@gastonedul) March 3, 2026

Qatar afectado en el conflicto bélico entre Irán, Israel y EE.UU

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Qatar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería “buscar una nueva sede” a la vista de la inestabilidad creada en Oriente Medio.

“Se está hablando y negociando, la mejor solución sería buscar una nueva sede si es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad”, destacó De la Fuente a Radio Nacional de España.

Sigue leyendo:

Tribunal griego declara culpable a Harry Maguire por agresión y resistencia a la autoridad

“¿Esta foto va muy dura?”: El dardo de Griezmann al Barcelona tras victoria del Atlético de Madrid