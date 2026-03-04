Tribunal griego declara culpable a Harry Maguire por agresión y resistencia a la autoridad

El defensor inglés Harry Maguire, jugador del Manchester United y de la selección de Inglaterra, fue condenado este miércoles por un tribunal en Grecia a 15 meses de prisión suspendida por los incidentes ocurridos en 2020 en la isla de Mykonos.

El fallo fue emitido por un tribunal en la isla de Syros, que lo declaró culpable de agresión, intento de soborno y resistencia a la autoridad. Sin embargo, la sentencia no implica ingreso en prisión, siempre y cuando no reincida en el futuro.

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando el zaguero se vio involucrado en una pelea a las afueras de un bar mientras se encontraba de vacaciones. Ese mismo año había sido condenado inicialmente a 21 meses y diez días de prisión suspendida, pero tras presentar una apelación logró que el proceso fuera repetido, lo que anuló la primera sentencia.

El nuevo juicio sufrió hasta cuatro aplazamientos antes de que finalmente se dictara esta nueva resolución judicial.

Maguire no estuvo presente en Grecia durante el juicio y, de acuerdo con reportes en Inglaterra, se esperaba que pudiera estar disponible para disputar el compromiso del United frente al Newcastle United por la Premier League.

