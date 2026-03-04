“¿Esta foto va muy dura?”: El dardo de Griezmann al Barcelona tras victoria del Atlético de Madrid

Tras sellar el pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey con un global de 4-3 en semifinales, el delantero colchonero Antoine Griezmann dejó un mensaje en sus redes sociales dirigido al FC Barcelona.

El atacante publicó en su cuenta de Instagram una imagen celebrando el triunfo, mientras dos futbolistas culés aparecen en el césped con gesto de frustración. La acompañó con la frase: “¿Esta foto va muy dura?”.

El comentario fue una respuesta a una publicación antigual del club catalán, que tras vencer 4-2 al Atlético en LaLiga la temporada pasada compartió una imagen de varios jugadores azulgranas celebrando, mientras Griezmann aparecía abatido. En aquella ocasión, el mensaje fue: “Esta foto va muy dura”.

Griezmann fue determinante en la eliminatoria. Marcó uno de los goles en el 4-0 de la ida y tuvo actuaciones destacadas en ambos compromisos, siendo pieza clave para que el equipo dirigido por Diego Simeone asegurara el boleto a la final.

En los comentarios de la publicación, varios compañeros respaldaron al francés, entre ellos David Hancko, Marcos Llorente y otros integrantes del plantel rojiblanco.

El Atlético disputará la final el próximo 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, ante el ganador de la serie entre Real Sociedad y Athletic Club.

