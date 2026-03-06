Brasil jugará amistoso con Panamá en el Maracaná antes de viajar al Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este viernes que Brasil enfrentará a Panamá el próximo 31 de mayo en un amistoso que tendrá como sede el histórico Estadio Maracaná.

Este encuentro representa la última oportunidad para que los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti sientan el apoyo local antes de volar a territorio estadounidense, donde se concentrarán para el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

El italiano Carlo Ancelotti, quien asumió el mando en mayo del año pasado, se mostró entusiasmado con la oportunidad de conectar con la tribuna antes del gran reto. El estratega, que hasta ahora registra un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, confía plenamente en el potencial de su plantilla.

“Me gusta mucho el Maracaná. Es un escenario grandioso con mucha historia. Tenemos todo para disputar un Mundial de alto nivel. Nos estamos preparando muy bien y será muy bueno ese intercambio de energía (con la afición) antes de la disputa”, comentó el seleccionador.

Cabe destacar que el camino de Brasil hacia este Mundial no fue sencillo, marcado por eliminatorias suramericanas irregulares y resultados negativos históricos, pero la meta de bordar la sexta estrella en el escudo sigue intacta.

El rival de turno, Panamá, no llega como un simple invitado, pues actualmente ocupa el puesto 33 en el ranking FIFA y se prepara para competir en el Grupo L junto a potencias como Inglaterra y Croacia.

Este choque en Río cierra una gira de preparación que incluye enfrentamientos previos contra Francia en Boston y Croacia en Orlando durante el mes de marzo, además de un compromiso adicional contra Egipto en junio ya en suelo norteamericano.

