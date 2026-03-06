Vitinha le cierra la puerta al Real Madrid: “Sería una estupidez”

El mercado de fichajes siempre tiene al Real Madrid como protagonista, pero esta vez se ha topado con una respuesta contundente desde París. Vítor Machado Ferreira, conocido deportivamente como ‘Vitinha’, ha sido tajante al asegurar que un hipotético traspaso al club merengue no es lo mejor para su carrera profesional en la actualidad.

Durante una entrevista concedida al canal de la Federación Portuguesa de Fútbol, el volante de 26 años confesó sentirse plenamente valorado en el PSG, donde afirma haber trabajado intensamente para ganarse el cariño de una afición que hoy lo tiene como uno de sus grandes referentes. Para el futbolista, abandonar el proyecto de Luis Enrique “sería una estupidez”.

“Creo que (ir al Real Madrid) no es lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Siento que la gente aquí me quiere mucho. Siento que he hecho mucho para merecer ese amor, ese cariño. Me encanta estar aquí”, afirmó el futbolista.

El gran momento de Vitinha no es casualidad, ya que el mediocampista viene de firmar una temporada espectacular que lo llevó a ocupar la tercera posición en la carrera por el último Balón de Oro, quedando solo por detrás de Lamine Yamal y su compañero de equipo Ousmane Dembélé.

Este reconocimiento llega tras un año donde levantó la Champions League con el club francés y la Liga de Naciones con la selección de Portugal, méritos que lo obligan a incluirse sin titubeos en el selecto grupo de los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad.

